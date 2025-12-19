Así luce actualmente "Doña Gloria", la mujer que se hizo viral en el Metrocable de Medellín.

Hace catorce años, un video que circuló ampliamente en redes sociales mostró a Gloria Estela Zapata, conocida como Doña Gloria, subiendo por primera vez al Metrocable de Medellín. En las imágenes, se la ve visiblemente asustada, mientras expresaba su temor con comentarios fuertes y frases nerviosas. El clip se volvió viral rápidamente.

El episodio, que surgió por una "broma" de su hija Cindy, marcó la vida de Doña Gloria de manera inesperada. Según contó la propia mujer en abril de 2023 durante su participación en el programa The Suso’s Show, todo comenzó cuando ella se enteró de que su hija había comprado los tiquetes para subir al Metrocable, a pesar de conocer el miedo que Gloria sentía desde que inauguraron este medio de transporte.

Doña Gloria contó cómo fue el día en el que se hizo viral

"Yo llegué y estaba comprando los tiquetes, pero ella sabe que desde que pusieron eso le tengo miedo. Le pregunté por qué estaba comprando eso y me respondió que las niñas querían montarse", recordó Gloria, entre risas. Lo que ocurrió después fue un empujón leve que la llevó a subirse al cable, enfrentando uno de sus mayores temores. Todo quedó registrado en video y, sin buscarlo, Doña Gloria se convirtió en un personaje conocido a nivel nacional.



En la entrevista, la mujer aseguró que nunca buscó la fama. Al principio, la exposición pública le causó vergüenza, pero con el tiempo aprendió a tomarse con humor la viralización. Explicó que en su hogar siempre bromeaban sobre la situación, y que sus hijas fueron quienes primero compartieron el video con amigos y familiares, sin imaginar que tendría un alcance tan amplio.



Durante su aparición en televisión, Doña Gloria mostró su personalidad carismática y su sentido del humor, participando en dinámicas del programa y respondiendo con naturalidad a situaciones cómicas planteadas por el presentador. También habló de su vida cotidiana, de su familia y de cómo los años han pasado desde aquel día en que su miedo la convirtió en un personaje entrañable para muchos.

Además, reveló que el episodio del Metrocable no cambió su carácter ni su rutina diaria, y que, a pesar de haber sido reconocida en público en varias ocasiones, ella continúa llevando una vida normal en Medellín. Según relató, la fama viral le dejó recuerdos positivos y la oportunidad de compartir anécdotas con un público más amplio, aunque siempre dentro del humor.



¿Cómo está actualmente "Doña Gloria"?

En la actualidad, Doña Gloria no ha vuelto a aparecer en medios ni redes sociales desde aquella entrevista de 2023. Su historia sigue siendo recordada por quienes vieron el video viral, y su imagen quedó como un referente de cómo un momento inesperado puede transformar la vida de una persona por un instante, dejando huella en la memoria colectiva de la ciudad.

Gloria Estela Zapata, más conocida como Doña Gloria, se mantiene fuera del foco mediático, disfrutando de su vida personal y de su familia, mientras el recuerdo de aquel video del Metrocable sigue presente en la cultura popular de Medellín.

