En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Así luce actualmente Doña Gloria, la mujer que se hizo viral en el Metrocable de Medellín

Así luce actualmente Doña Gloria, la mujer que se hizo viral en el Metrocable de Medellín

Hace más de una década, un video convirtió a Doña Gloria en fenómeno de internet; actualmente, Gloria Estela Zapata compartió cómo ha sido su vida desde entonces.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Así luce actualmente "Doña Gloria", la mujer que se hizo viral en el Metrocable de Medellín
Así luce actualmente "Doña Gloria", la mujer que se hizo viral en el Metrocable de Medellín. -
Redes sociales/ Suso el Paspi Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad