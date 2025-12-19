Director de la Dian asesinado en Tuluá hizo grave denuncia en los últimos días, reveló su hermana

El 18 de diciembre fue asesinado el director seccional de la Dian en Tuluá, Gilberto Jesús Calao González, en medio de un ataque sicarial perpetrado por dos hombres armados. Los hechos ocurrieron cuando el funcionario se dirigía a su lugar de trabajo en un vehículo de su propiedad.

En diálogo con Noticias Caracol en vivo, Claudia Calao, su hermana, dio a conocer detalles de los últimos días de vida del funcionario, revelando que había hecho unas importantes denuncias que, creen en su círculo cercano, habrían sido el motivo del ataque mortal en su contra.

"Él salió de su casa, iba para la Dian y antes de llegar él paró en un sitio en el que siempre paraba a comprar arepas y ahí lo estaban esperando los sicarios que le propinaron seis disparos", detalló, y agregó que en el momento del ataque por el sitio pasaba una ambulancia, lo que permitió una atención rápida al funcionario, pero lamentablemente no lograron salvar su vida.



La Policía está llevando a cabo las investigaciones preliminares para establecer las circunstancias y los responsables del asesinato de Gilberto Jesús Calao. Por el momento les han indicado que tienen grabaciones de cámaras de seguridad de los sicarios llegando a Tuluá desde Cali a las 4:00 de la mañana del jueves. "Lo tenían vigilado", concluyó la hermana del funcionario.



Claudia Calao contó que su hermano trabajaba en la Dian desde hace 16 años, de los cuales siete los había dedicado a esa seccional. Recalcó que en ese tiempo no había tenido problemas y siempre había destacado por su buen desempeño, lo que lo llevó al cargo de director seccional de la Dian en Tuluá. Desde que llegó a ese puesto, Gilberto Calao empezó a tener mucho más cuidado "porque sabía que la zona era complicada", según su familiar.

Agregó que para la familia ha sido muy dolorosa su muerte, especialmente porque recientemente habían celebrado con él que venció el cáncer. "Para nosotros es atroz lo que ha sucedido, era una persona que estaba cumpliendo con su labor. Lo peor es que mi hermano acababa de salir de un cáncer, llevaba dos años luchando, iba todos los meses a Bogotá a hacerse su tratamiento y hace dos meses le dieron remisión porque ya estaba bien".



Las recientes denuncias que había hecho el director seccional de la Dian en Tuluá

La hermana del funcionario asesinado lo describió como un hombre de "pocos amigos" y cuya rutina consistía en ir "de la casa al trabajo y viceversa", por lo que en su círculo no sabían de problemas o posibles amenazas contra su vida. Sin embargo, tras lo ocurrido, la atención de los familiares y de las autoridades gira en torno a unas denuncias que Calao realizó días antes de su muerte.

"Él nos había comentado de unas denuncias que había puesto por el tema de unos cobros, los había detectado e informó a la Fiscalía. Él estuvo la semana pasada reunido con todos los directores de la Dian y les informó sobre esta situación que estaba sucediendo", recordó.

Claudia resaltó que, aunque la denuncia de su hermano era grave, no se tomaron medidas para brindarle seguridad. "Él se movía en su carro personal. Salía temprano para la Dian, llegaba a las 6:00 de la mañana, trabajaba hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde y se iba para la casa. Siempre la misma rutina, los fines de semana a veces salía con los amigos y cuando era puente se iba para Bogotá, que es donde está la familia porque en Tuluá vivía solo". En la capital lo esperaban también sus dos hijas, de 25 y 23 años.

Lo que había denunciado el director seccional de la Dian en Tuluá, según explicó su hermana, es que algunas personas o entidades habían solicitado a la entidad la reposición de los cobros de impuestos por IVA con información ficticia.

Actualmente, la familia del director seccional de la Dian, Gilberto Jesús Calao, se encuentra esperando el traslado del cuerpo desde Tuluá hacia Bogotá para "darle el homenaje que se merece y asimilar que no va a estar con nosotros en estas fechas especiales. Lo estábamos esperando el domingo porque el sábado salía de vacaciones y nos íbamos a volver a ver".



