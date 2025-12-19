En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Director de la Dian asesinado en Tuluá hizo grave denuncia en los últimos días, reveló su hermana

Director de la Dian asesinado en Tuluá hizo grave denuncia en los últimos días, reveló su hermana

La familia de Gilberto Jesús Calao, director seccional de la Dian, lo estaba esperando en Bogotá para disfrutar de las fechas especiales. "Llegaba el domingo", indicó su hermana.

Por: María Paula González
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
Director de la Dian asesinado

Publicidad

Publicidad

Publicidad