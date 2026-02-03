¿Sintió el temblor? Reportan sismo en Colombia en la madrugada de este 3 de febrero

Un temblor de magnitud 2.6 se registró en la madrugada de este martes 3 de febrero en el municipio de Los Santos, Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento ocurrió exactamente a las 2:24 a. m. (hora local) y tuvo una profundidad de 152 kilómetros, característica de los movimientos sísmicos profundos que son frecuentes en esta región del país.

Temblor hoy tuvo epicentro en Los Santos, Santander

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro se localizó en las coordenadas 6.81° de latitud norte y -73.15° de longitud, a 8 kilómetros de Los Santos, 10 kilómetros de Jordán y 16 kilómetros de Villanueva, todos en Santander. El sismo fue identificado con el ID SGC2026cjdsar y su análisis se realizó de manera manual, utilizando información raccolada por 93 estaciones sísmicas, lo que le da un alto grado de confiabilidad a los datos.

El Servicio Geológico Colombiano indicó que se recibieron tres reportes de percepción, principalmente desde Bogotá D. C., donde algunos ciudadanos manifestaron haber sentido un leve movimiento. Debido a su baja magnitud y gran profundidad, el temblor no causó daños materiales ni afectaciones a la población.



Otros temblores en Colombia hoy 3 de febrero

El evento de Los Santos no fue el único registrado en el país durante la madrugada. Minutos antes, a las 12:09 a. m., el SGC reportó un temblor de magnitud 2.2 en Lenguazaque, Cundinamarca, con una profundidad de 150 kilómetros. Este sismo fue procesado de forma automática, con información de seis estaciones sísmicas, y no se reportaron personas que lo hubieran percibido.



Más adelante, a las 3:02 a. m., se presentó otro movimiento telúrico, esta vez en Samacá, Boyacá, con magnitud 2.1 y una profundidad de 158 kilómetros. Al igual que el anterior, fue un evento profundo y de baja energía, típico del centro del país, y pasó desapercibido para la mayoría de la población.



Los Santos y municipios aledaños hacen parte del denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia y el mundo. Allí se registran con frecuencia temblores de baja magnitud y gran profundidad, asociados a la interacción de placas tectónicas en el interior de la Tierra. El Servicio Geológico Colombiano recuerda que estos eventos son normales en el territorio nacional y recomienda a la ciudadanía mantener la calma, informarse por canales oficiales y tener presente un plan familiar de emergencia, incluso frente a sismos que no representan peligro inmediato.

Además de Santander, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha identificado varias regiones del país donde la ocurrencia de temblores es frecuente, debido a la compleja interacción de placas tectónicas y fallas geológicas activas. Una de ellas es el suroccidente colombiano, especialmente los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Allí la sismicidad está asociada a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana, lo que genera tanto sismos superficiales como eventos de mayor profundidad. Esta zona concentra algunos de los movimientos telúricos más fuertes registrados históricamente en el país.

Otra región con actividad sísmica constante es el centro del país, que incluye Cundinamarca, Boyacá y Tolima. En esta área se presentan sismos de baja a moderada magnitud, muchos de ellos profundos, relacionados con estructuras geológicas internas y fallas como la Falla de la Cordillera Oriental. Aunque suelen ser poco perceptibles, se registran con alta frecuencia en los sistemas de monitoreo del SGC.

También se destaca la región del Eje Cafetero y Antioquia, donde convergen varias fallas activas. Finalmente, la costa Pacífica, especialmente el Chocó, es una zona altamente sísmica y con potencial de grandes eventos, debido a su cercanía al contacto entre placas tectónicas.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL