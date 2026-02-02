Avianca anuncia cambio clave en el equipaje para algunos vuelos internacionales: lo que debe saber

La aerolínea Avianca ha anunciado una actualización significativa en su estructura tarifaria y políticas de equipaje, vigente para tiquetes adquiridos a partir del 27 de enero de 2026 a destinos dentro del continente. Con esta medida, la compañía afirma que busca fortalecer su propuesta de valor al ofrecer condiciones "más competitivas y claras" para sus viajeros en América.

La aerolínea en los últimos días ha anunciado otros avances, entre ellos la expansión de Business Class Américas a toda su red, incluyendo vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala, la mejora de servicios en tierra como el check-in Insignia by Avianca, la renovación de salas VIP y el avance progresivo en la instalación de conectividad Wi-Fi a bordo. "Seguimos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecer alternativas claras, competitivas y coherentes con los distintos tipos de viaje", aseguró Otto Gergye, Chief Commercial Officer de Avianca.



Cambio clave en equipaje de Avianca

El cambio principal se centra en los vuelos internacionales dentro de las Américas, donde la tarifa Light ahora incorporará de forma automática un equipaje de mano (carry-on) de hasta 10 kg, además del artículo personal que ya estaba incluido. Cabe resaltar que este artículo, según la aerolínea, puede ser una cartera, morral, pañalera, un bolso para llevar un portátil o un paquete. Debe caber debajo del asiento delantero, por lo que las medidas máximas son de 45 x 35 x 20 cm (alto, largo y ancho).



En cambio, el equipaje de mano se lleva en la cabina del avión y se ubica en el compartimiento superior. Las medidas máximas son de 55 x 35 x 25 cm (alto, largo y ancho), incluyendo ruedas y manijas.



La aerolínea recuerda que, para los vuelos nacionales, Avianca ha decidido mantener la tarifa Basic, la cual incluye únicamente un artículo personal. Esta decisión responde a la intención de preservar una estructura diferenciada que se ajuste a los trayectos cortos dentro de cada país.



Detalles del equipaje para tener en cuenta

Más allá de los cambios en las tarifas, la normativa de equipaje de Avianca incluye detalles fundamentales para evitar contratiempos en el aeropuerto. Estos son algunos de ellos, de acuerdo con la información oficial de su portal:



Sustitución por equipo deportivo: Los pasajeros que viajen con tarifas Classic, Flex o Business tienen la opción de sustituir su primera pieza de equipaje incluido por equipaje deportivo, siempre que no supere los 23 kg ni los 158 cm lineales.

Restricción de plastificado en Bogotá: En vuelos internacionales con origen en Bogotá, no se permite el equipaje plastificado. Esta medida facilita los procedimientos de inspección y control por parte de las autoridades aeroportuarias.

Seguridad con baterías de litio: Elementos como powerbanks y cigarrillos electrónicos están estrictamente prohibidos en el equipaje de bodega. Deben llevarse en la cabina con el pasajero, aunque la aerolínea recomienda no guardarlos en los compartimentos superiores.

Cargos por exceso: En caso de que el equipaje supere el peso permitido, la aerolínea que realice el registro cobrará el valor correspondiente hasta el destino final. Se recomienda conservar el comprobante de pago para evitar cobros duplicados en vuelos con conexiones.

