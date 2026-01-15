Docente colombiano pasó de vender dulces en la calle a quedar de finalista en Teacher Prize 2026

Con tan solo 13 años, la vida de Joshue Castellanos Paternina cambió de forma abrupta con la muerte de su papá, ocurrida en medio de una crisis económica familiar. Esto lo dejó a cargo de su propio sustento mientras su madre permanecía hospitalizada y su hermano menor continuaba estudiando. Desde entonces, para poder comer tuvo que vender dulces en la calle y así mantenerse en el sistema educativo, que resultó siendo el punto de partida de una vocación que hoy lo ubica entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026.

Este reconocimiento, otorgado por la Fundación Varkey, destaca cada año a docentes de distintos países que han desarrollado proyectos con impacto social y educativo. En su edición 2026, el premio seleccionó como finalistas a 50 educadores de todo el mundo. Entre ellos se encuentra Castellanos, quien representa a Colombia con un trabajo centrado en el acceso gratuito a la educación, el acompañamiento académico y la orientación a jóvenes de contextos vulnerables.

El educador colombiano tiene 28 años y se encuentra seleccionado en uno de los reconocimientos internacionales más importantes para la labor docente. "Obligado a vender dulces en las calles para mantener a su familia y continuar su educación, aprendió desde muy joven que la educación no era solo un camino hacia las oportunidades, sino un salvavidas. Esta experiencia lo inspiró a dedicar su vida a garantizar que ningún joven se vea limitado por circunstancias ajenas a su voluntad", indicó el Global Teacher Prize en su biografía.



La historia de vida de docente finalista en Global Teacher Prize 2026

Desde 2017, Castellanos comenzó a realizar charlas motivacionales, tutorías y procesos de mentoría en colegios y comunidades rurales. Estas iniciativas, que en un inicio eran presenciales y de alcance limitado, se ampliaron con el uso de plataformas digitales. De acuerdo con cifras de su organización, más de 45.000 estudiantes han participado en sus actividades formativas, que combinan refuerzo académico con orientación personal.



El punto de inflexión llegó en 2020, durante la pandemia por covid-19. Ante el cierre de instituciones educativas y las dificultades de miles de jóvenes para continuar sus estudios, Castellanos creó PreICFESApp, una plataforma digital gratuita dirigida a estudiantes entre los 13 y 17 años. El proyecto se enfocó en las cinco áreas fundamentales del currículo colombiano y ofreció contenidos de preparación para pruebas estandarizadas, evaluaciones prácticas y espacios de tutoría virtual.

Con el paso del tiempo, la plataforma amplió su alcance. Actualmente, según datos del propio programa, más de 300.000 jóvenes han accedido a sus contenidos. La iniciativa no se limitó al refuerzo académico: incorporó acompañamiento socioemocional, orientación vocacional y mentoría personalizada, un componente que Castellanos considera central para evitar la deserción escolar.

En 2022, el educador fundó la Fundación Alcanza una Beca, con la que estructuró un modelo de apoyo más amplio. A través de esta organización se han otorgado más de 700 becas y se han establecido alianzas con universidades e institutos técnicos para facilitar el acceso de jóvenes de bajos recursos a la educación superior. Además, la fundación ha distribuido miles de libros de contenido educativo y motivacional en diferentes regiones del país.

Entre los casos que suele destacar el programa se encuentran estudiantes de zonas rurales que lograron mejorar su desempeño académico y acceder a carreras profesionales. Algunos de ellos hoy cursan estudios en áreas como medicina, ingeniería y licenciaturas. La fundación también ha promovido talleres de ciencia, tecnología y liderazgo, así como redes de acompañamiento estudiantil.



Lo que llevó a docente colombiano a quedar finalista en premio internacional

Antes de llegar a esta nominación, el educador ya había recibido otros reconocimientos. En Moscú fue galardonado con el premio WeAreTogether por iniciativas relacionadas con igualdad de oportunidades y justicia social, y en Colombia ha sido distinguido por secretarías de educación departamentales. El modelo que lo llevó a ganar ahora este importante reconocimiento internacional es el de aprendizaje activo centrado en las habilidades del estudiante.

En sus procesos formativos integra debates, resolución de problemas y proyectos prácticos, con el objetivo de fortalecer el conocimiento académico y sus habilidades socioemocionales. Temas como ciudadanía, liderazgo juvenil y conciencia ambiental forman parte de sus contenidos, en un intento por conectar la educación con problemáticas actuales de la juventud colombiana. Sin embargo, su trabajo también ha llegado al panorama internacional.

En los últimos años, Castellanos implementó un programa piloto en India, adaptando su metodología a un contexto distinto al colombiano. Esta experiencia fue uno de los elementos considerados dentro del proceso de selección del Global Teacher Prize, que valora el impacto local y la posibilidad de replicar los proyectos en otros territorios. En las próximas etapas del premio se definirá el ganador del reconocimiento principal.

El docente colombiano también celebró su logro en redes sociales, admitiendo que "no ha sido un camino fácil", por los días en los que le parecía imposible seguir. Además, ofreció este gran reconocimiento a "cada estudiante que creyó, cada clase gratuita, cada sueño acompañado, cada obstáculo superado".

"Ha habido carencias, dudas, momentos duros y días en los que parecía imposible seguir. Pero aprendí algo: las dificultades no nos definen, nos forman. La educación sigue siendo la herramienta más poderosa para transformar historias y abrir oportunidades reales", agregó.

