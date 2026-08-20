Eclipse lunar 2026: ciudades de Colombia que tendrán la mejor vista de la Luna de Sangre

Los amantes de la astronomía tendrán una cita especial con el cielo durante la noche del 27 de agosto y la madrugada del 28 de agosto de 2026. En esas horas se producirá un eclipse lunar parcial que podrá observarse desde Colombia y que, debido a las tonalidades rojizas que adquirirá parte de la superficie lunar, ha sido denominado popularmente como la "Luna de Sangre".

El fenómeno será uno de los eventos astronómicos más llamativos del año para el país, ya que podrá verse sin necesidad de equipos especializados y será visible en gran parte del territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas permitan una observación adecuada.



Cuándo será el eclipse lunar visible en Colombia

De acuerdo con los cálculos astronómicos publicados por Time and Date, el eclipse comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto de 2026 y se extenderá hasta las primeras horas del viernes 28 de agosto. La Luna permanecerá por encima del horizonte durante todas las etapas del fenómeno, lo que permitirá seguir el evento completo desde Colombia. La duración total del eclipse será de aproximadamente cinco horas y 38 minutos, mientras que la fase parcial, que es la más llamativa para los observadores, tendrá una duración superior a tres horas.



Hora exacta del eclipse lunar en Colombia

Los horarios previstos para Bogotá y gran parte del territorio colombiano son los siguientes:



8:23 p. m. del 27 de agosto: inicio de la fase penumbral.

9:33 p. m.: comienzo de la fase parcial.

11:12 p. m.: punto máximo del eclipse.

12:51 a. m. del 28 de agosto: finaliza la fase parcial.

2:01 a. m.: termina completamente el eclipse.

Los expertos explican que durante la fase penumbral el cambio en el brillo de la Luna puede ser difícil de percibir a simple vista. Sin embargo, cuando se inicia la fase parcial, la sombra oscura de la Tierra comienza a cubrir el disco lunar de manera evidente, ofreciendo el espectáculo más esperado de la noche.



Ciudades de Colombia donde se podrá ver la Luna de Sangre

La buena noticia para los aficionados a la observación del cielo es que el eclipse podrá apreciarse desde prácticamente todas las regiones del país. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Armenia, Cúcuta, Villavicencio, Pasto, Neiva y Santa Marta estarán dentro de la zona de visibilidad del fenómeno. La recomendación principal es buscar lugares con poca contaminación lumínica y un horizonte despejado. Las condiciones climáticas serán determinantes, ya que la presencia de nubosidad podría dificultar la observación en algunas zonas del país.

La llamada Luna de Sangre no implica un cambio real en el color del satélite natural. El efecto ocurre porque la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta última. Mientras sucede el eclipse, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la superficie lunar.



Durante ese recorrido, las tonalidades azuladas de la luz son dispersadas con mayor facilidad, mientras que los tonos rojizos logran continuar su camino y terminan iluminando la Luna. Como resultado, las zonas eclipsadas adquieren colores que pueden variar entre el naranja, el cobre y el rojo intenso.



Cómo observar el eclipse lunar de forma segura

A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno puede observarse directamente sin ningún riesgo para la visión. No es necesario utilizar gafas especiales ni filtros protectores. Los observadores podrán disfrutar del evento únicamente con sus ojos, aunque el uso de binoculares o telescopios permitirá apreciar con mayor detalle el avance de la sombra terrestre sobre la superficie lunar. Además, los teléfonos móviles con cámaras de buena calidad podrán capturar algunas de las imágenes más llamativas de la noche.



ÁNGELA URREA PARRA

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