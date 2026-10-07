Alcalde de Medellín tras expulsión de venezolanos: "El que venga a delinquir, aquí no tiene espacio"

En medio de labores de seguridad en la ciudad de Medellín, las autoridades paisas expulsaron a otros nueve ciudadanos venezolanos que registraban antecedentes, comparendos y reportes de inteligencia relacionados con hechos que correspondía a delitos cometidos dentro de la capital antioqueña.



El anuncio de la expulsión de estos extranjeros fue dado por el mismo alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, en sus redes sociales, donde destacó los operativos de las autoridades locales y las migratorias para sacar de Medellín a personas que con sus acciones afectan la seguridad y convivencia de los habitantes. El mandatario local insistió con su mensaje de rechazo a todos aquellos que llegan a la ciudad para delinquir.



¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre venezolanos expulsados de Medellín?

"Otros más que se van de Medellín", expresó el mandatario de la capital paisa en su cuenta de X compartiendo videos y fotos del momento en el que los extranjeros son expulsados de la ciudad y del país. "En coordinación con Migración Colombia, fueron expulsados 9 ciudadanos venezolanos con antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes relacionados con posibles afectaciones a la seguridad y la convivencia".

Gutiérrez resaltó que "no perseguimos nacionalidades, aquí actuamos frente a quienes afectan la seguridad y tranquilidad de la gente. El que venga a Medellín a trabajar, invertir y hacer las cosas bien, siempre será bienvenido. El que venga a delinquir, aquí no tiene espacio. Esto no para, vamos por más y seguiremos trabajando de manera articulada con Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar a quienes tengan causales de expulsión y hacer efectiva su salida del país, siempre dentro de la ley".

‼️🚨Otros más que se van de Medellín.



En coordinación con Migración Colombia, fueron expulsados 9 ciudadanos venezolanos con antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes relacionados con posibles afectaciones a la seguridad y la convivencia.



No perseguimos… pic.twitter.com/BvmU8f1K7z — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 5, 2026

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Según el informe de las autoridades de Medellín, una de las personas que fue expulsada de la ciudad tiene fue condenada en Estados Unidos por el delito de secuestro. Mientras que las otras personas expulsadas fueron vinculadas a estructuras criminales como 'La Terraza', el 'clan del Golfo' y 'La Oficina'.



Manuel Villa, alcalde encargado de Medellín, se sumó a las declaraciones de Gutiérrez, insistiendo en que en la ciudad no existe ninguna persecución a una nacionalidad en particular, sino a la identificación de conductas en contra de la ley. "Estamos enfrentando conductas que afectan a nuestra gente en la ciudad de Medellín", indicó.



El funcionario destacó que, con esta nueva expulsión de extranjeros que cometen delitos en la ciudad, Medellín completa la cifra de 27 ciudadanos extranjeros que han sido expulsados de la ciudad y del país en las últimas semanas en medio de los operativos realizados entre las autoridades locales junto a Migración Colombia, la Policía Nacional y las demás autoridades competentes.



Nuevo delincuente capturado en Medellín

De la misma forma, el alcalde Federico Gutiérrez compartió en sus redes una nueva captura hecha por las autoridades locales de un delincuente muy buscado. "Se trata de Diego Alejandro Galicia Jaramillo, de 18 años", indicó el mandatario compartiendo las fotos del joven y agregó que "está vinculado a varios hechos de hurto, pero quiero hacer énfasis en uno: el que ocurrió el pasado 11 de septiembre en Laureles, donde, con un arma de fuego, intimidó a varias mujeres y se llevó joyas y un computador avaluados en $12 millones".

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El mandatario paisa concluyó la información recordando que "dijimos algo muy claro: este bandido no se iba a librar de responder ante la justicia. Y no se libró. La gente está mamada de los atracadores. Uno a uno van cayendo".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co