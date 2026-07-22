Estos son los eclipses que iluminarán el cielo en agosto: ¿serán visibles en Colombia?

Agosto llega con dos eventos astronómicos destacados para los admiradores del universo: un eclipse solar total y un eclipse lunar parcial. Sin embargo, no ambos podrán observarse desde Colombia.

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De acuerdo con el calendario oficial de eclipses de la NASA, el primer fenómeno ocurrirá el 2 de agosto de 2026, cuando se registre un eclipse solar total. En contraste, entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto de 2026 tendrá lugar un eclipse lunar parcial que será visible desde gran parte del continente americano.

Según la NASA, el eclipse solar total del 12 de agosto podrá observarse en su totalidad desde el sur de España, el norte de África, incluidos Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, además de Arabia Saudita y Yemen.



El organismo también indica que el fenómeno será parcial en la mayor parte de Europa, amplias zonas de África, Oriente Medio, el sudeste asiático, el este de Canadá, el norte del estado de Maine, en Estados Unidos, y sobre sectores de los océanos Atlántico e Índico.



Debido a la trayectoria prevista para este eclipse, Colombia no se encuentra dentro de las regiones desde donde podrá observarse.

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El eclipse lunar parcial sí podrá verse desde Colombia

El segundo evento astronómico del mes será un eclipse lunar parcial entre el 27 y el 28 de agosto de 2026. De acuerdo con la información publicada por Time and Date, el fenómeno será visible en América, Europa, África y Asia occidental.

En Colombia, ciudades como Bogotá estarán dentro de la zona de observación. El portal especializado señala que el eclipse comenzará el 27 de agosto a las 8:23 p.m., la fase parcial iniciará a las 9:33 p.m., el punto máximo del eclipse ocurrirá a las 11:12 p.m., la fase parcial finalizará a las 12:51 a.m. del 28 de agosto y el eclipse concluirá completamente a las 2:01 a.m.

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Durante este fenómeno, la sombra de la Tierra cubrirá una parte importante del disco lunar. Según los cálculos de Time and Date, el eclipse alcanzará una magnitud de 0,930, lo que significa que aproximadamente el 96,2 % de la superficie visible de la Luna quedará cubierta por la umbra terrestre en su punto máximo.

¿En qué otros países podrá verse?

Además de Colombia, el eclipse lunar parcial podrá observarse desde varios países de América Latina, entre ellos México, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Cuba, Guatemala, República Dominicana y El Salvador. También será visible en ciudades de Europa, África y Norteamérica.

Por lo tanto, con un cielo despejado, los habitantes de Bogotá podrán seguir el eclipse de principio a fin, ya que la Luna permanecerá sobre el horizonte durante todas las fases del evento.

El portal también estima que al menos 3.340 millones de personas podrán observar parte de la fase parcial del eclipse alrededor del mundo, mientras que cerca de 987 millones tendrán la posibilidad de verlo completo desde el inicio hasta el final.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co