Drones MQ-9 Reaper en Colombia: ¿cuál es su poder y qué se sabe del envío de EE. UU. al país?

Estados Unidos enviará drones MQ-9 Reaper a Colombia como parte de su estrategia de luchar contra los carteles de narcotráfico que hay en el cono sur del continente americano. Así lo confirmaron funcionarios del Ejército extranjero a medios como el New York Times. Las naves no tripuladas también serán enviadas a Ecuador. No obstante, el envío de estos dispositivos queda marcado por el contexto de escasez que se registra después de que estas fueran usadas en la guerra contra Irán.



A esto se le suma el antecedente de la injerencia que ha tomado la administración de Trump en materia de la lucha antidrogas en altamar, con los múltiples bombardeos que se han llevado a cabo en el Pacífico a supuestas lanchas que trafican estupefacientes hacia el norte del bloque americano.

Hay que tener en cuenta que este movimiento, en parte, ya había sido anticipado por el general Francis L. Donovan, máximo jefe del Comando Sur de EE. UU., quien declaró que su país pasaría de atacar embarcaciones a ataques terrestres. Este guiño de cambio de táctica también ha sido anticipado muchas veces por Trump desde 2025, cuando iniciaron los ataques a embarcaciones. (Le puede interesar: Las claves sobre los anuncios de De la Espriella: el Fondo Milagro y la advertencia sobre protestas)

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¿Cuál es la potencia de los drones MQ-9 Reaper?

El New York Times detalla que estas naves no tripuladas usualmente son implementadas para ataques de alta precisión. De hecho, los drones protagonizaron el operativo letal en el que murió Qasem Soleimani, otrora líder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, en 2020. Su costo puede ascender hasta 162.780 millones de pesos colombianos (50 millones de dólares). Ahora bien, el medio citado advierte que estas herramientas escasean después de la guerra contra Irán, en la que se perdieron al menos 45 unidades, lo que constituye aproximadamente una cuarta parte de la flota que tiene Estados Unidos en su poder.



Desarrollado en 2001, el MQ-9 Reaper innovó en el mercado de la armamentística por sus cualidades. El dron tiene una autonomía de 27 horas de vuelo y puede elevarse hasta 15 kilómetros por encima del suelo, con una velocidad máxima de 482 km/h. Pero lo que realmente cambió las reglas de juego en materia de seguridad, en comparación con su predecesor (el MQ-1), fue su capacidad de desempeñarse como un “hunter-killer” (cazador-asesino). Y es que el MQ-9 de una vez fue pensado para reconocer (cazar) y ejecutar, ya que tiene una capacidad de carga que le permite llevar armas (comúnmente lleva misiles y bombas), así como sensores, cámaras térmicas y hasta equipos capaces de interceptar comunicaciones. (Lea también: Gustavo Petro, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti seguirán en la Lista Clinton)



¿Qué se sabe sobre el despliegue de los drones en Colombia?

El anuncio llega pocos meses después de que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella concretara la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, en agosto. Dicha alianza consiste en la coordinación entre países para abordar temas como el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la migración ilegal. Varios gobiernos de izquierda, entre ellos el de Gustavo Petro, habían rechazado unirse a esta coalición que lidera Estados Unidos. El país, así como Ecuador, alberga grupos criminales que han sido designados por EE. UU. como organizaciones terroristas.

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Se desconoce cuántos drones fueron enviados a cada país. Las fuentes del NYT aseguran que son “una cantidad pequeña”, pero no se sabe a ciencia cierta si ya empezaron a llegar y si la operación de estas aeronaves no tripuladas estará a cargo del Comando Sur o si el Ejército colombiano recibirá capacitaciones para manipularlos en el territorio.

El ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, había anticipado que se acordó la llegada de tres aeronaves M1-9 que serán utilizadas para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, operaciones contra el narcotráfico y acciones ofensivas. Los drones, según dijeron fuentes del NYT, serán trasladados de África a Suramérica.

María Paula Rodríguez Rozo

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