El secreto de Pepita para llegar a los 106 años sin perder su vitalidad: "Bailar"

Pepita Bernat cumplió 106 años de edad el pasado 11 de julio y hoy se encuentra con buen ánimo, claridad mental, deseos de salir, de moverse y de disfrutar. Nacida en Cataluña, forma parte de un grupo reducido de personas que superan el siglo de vida en España, uno de los países que presenta las esperanzas de vida más altas de Europa, de acuerdo con el periódico local AS.

Bernat conserva una memoria activa, se expresa con claridad y mantiene rutinas que le permiten seguir vinculada a la vida social. En conversación con el doctor Manuel De La Peña Alonso-Araujo, presidente del Instituto Europeo de Salud y director de la Cátedra del Corazón y Longevidad, Pepita se mostró tranquila y directa al confesar cuál es el secreto de su longevidad.



El secreto de Pepita para vivir 106 años con plena vitalidad

Durante su conversación con el doctor Manuel de la Peña, Pepita dijo sentirse contenta, alegre y con ganas de salir, una afirmación poco habitual en edades tan avanzadas. De hecho, es considerada una de las mujeres de mayor edad en España. Al ser consultada por el secreto de su buen estado físico y emocional, habló de hábitos cotidianos que considera más saludables que cualquier otro método.



La mujer señaló que ha llevado una alimentación que considera saludable y que el movimiento ha sido una constante en su vida. Entre esas actividades, una destaca por encima de las demás: bailar. Cada domingo asiste a la sala La Paloma, en Barcelona, un espacio tradicional donde la música y el baile siguen reuniendo a personas de distintas generaciones, pues confesó que le permite mantenerse activa, distraer la mente y aliviar molestias físicas.



¿El secreto?: "Bailar. Moviéndote. Saltando, bailando, levantando las piernas. Tú pruébalo. Si te duele la cabeza, no pienses nada. Si tú te pones a moverte y no piensas en la cabeza, verás cómo se te va. Si te duele la pierna, a bailar. Tiras las rondas", explicó Bernat.

Frente a ella, el actor Santiago Segura escuchaba con atención mientras la centenaria insistía en la idea de que el movimiento ayuda a sobrellevar el malestar.



¿Por qué bailar es un buen hábito para conservar la vitalidad en la vejez?

"Cuando tú bailas, lo que hace el cerebro es fabricar el neurotransmisor más importante que son las endorfinas. Las endorfinas es un analgésico y ese analgésico es lo que hace que no le duela nada. Entonces, tú cuando haces ejercicio físico, escuchas música o bailas tu cerebro fabrica endorfinas", expresó el doctor Manuel de la Peña.

Según señaló, este mecanismo no es exclusivo de personas jóvenes, sino que puede activarse a cualquier edad, siempre que exista movimiento. Además, otros hábitos que ayudan a mantener la vitalidad incluyen no fumar, evitar el consumo de alcohol y las harinas, hábitos que se pueden mantener incluso antes de llegar a la vejez. Pepita admitió en otras ocasiones que le gustaría llegar a los 110 años y que, si se mantiene bien, no vería con problema alcanzar los 120.

