Explosión en el norte de Bogotá deja colapso estructural y una persona herida: esto se sabe

Una fuerte explosión registrada en la madrugada de este domingo 22 de febrero provocó el colapso parcial de una edificación en el norte de Bogotá y dejó una persona herida, informaron las autoridades distritales. La emergencia se presentó en la carrera 19 con calle 96. Al punto llegaron unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para atender el llamado tras la detonación que comprometió gravemente la estructura del inmueble.



Según el reporte oficial, el impacto causó daños significativos en la edificación, por lo que fue necesario desplegar equipos especializados para asegurar la zona y evitar nuevos riesgos para residentes y transeúntes. En el lugar intervinieron los grupos de Búsqueda y Rescate Urbano y de Aeronaves No Tripuladas, que realizaron inspecciones técnicas para controlar los riesgos asociados al colapso estructural y evaluar la estabilidad del edificio.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Además, se activó el apoyo del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y del equipo de Investigación de Incendios, con el fin de establecer las causas del siniestro. Las autoridades adelantan análisis estructurales y revisiones técnicas para determinar si existían fallas en redes internas, acumulación de gases u otros factores que hayan provocado la explosión.



Persona herida fue trasladada a un centro médico

Durante la atención de la emergencia, una persona presentó dificultad respiratoria y recibió atención por parte de personal de la Secretaría de Salud de Bogotá. Posteriormente fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial. El área permanece acordonada y bajo monitoreo mientras avanzan las investigaciones y se evalúan los daños estructurales.



Otras emergencias recientes en la ciudad

En las últimas horas el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que controló una quema de basuras en la calle 72 Sur con carrera 16, donde no se presentaron personas lesionadas y el área fue asegurada. También fue atendida una quema forestal en la calle 90C Sur con carrera 15 Este. En esta emergencia tampoco se reportaron heridos y las unidades garantizaron el control total del fuego.



Llamado a la prevención

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para mantener en buen estado las instalaciones eléctricas, de gas y ventilación, especialmente en edificaciones de alta densidad urbana. Asimismo, recordaron que cualquier olor extraño, fuga o señal de riesgo debe ser reportado de inmediato a las líneas de emergencia, con el fin de prevenir situaciones que puedan poner en peligro la vida y la infraestructura.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

@pau.r.rozo en Instagram