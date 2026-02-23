Así será el pico y placa en Ibagué durante la semana del 23 al 27 de febrero

La movilidad en la "Capital Musical" de Colombia sigue siendo uno de los retos principales para la administración municipal. Con la entrada en vigor del Decreto 0768, la ciudad mantiene un esquema de pico y placa que busca dar un respiro a sus vías principales.

Los residentes en Ibagué y quienes planean movilizarse en su vehículo por la capital tolimense deben saber que la Secretaría de Tránsito definió un modelo de pico y placa que se mantiene vigente durante el primer semestre de 2026. Así las cosas, es crucial que los conductores conozcan cómo opera la medida para evitar sanciones económicas y la inmovilización de su vehículo.



Pico y placa en Ibagué en la semana del 23 al 27 de febrero

Tenga en cuenta que en Ibagué la medida de pico y placa rige de lunes a viernes desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, mientras que los sábados y domingos no aplica para vehículos particulares. Como es común, la restricción se aplica según el último dígito de la placa del vehículo.

La rotación que estableció la Secretaría de Movilidad en la capital del Tolima para el primer semestre de 2026 opera de la siguiente manera:



Lunes 23 de febrero: 8 y 9

8 y 9 Martes 24 de febrero: 0 y 1

0 y 1 Miércoles 25 de febrero: 2 y 3

2 y 3 Jueves 26 de febrero: 4 y 5

4 y 5 Viernes 27 de febrero: 6 y 7

Como se mencionó anteriormente, los días sábado y domingo la medida no aplica.



¿Cómo funciona la hora valle?

Uno de los puntos más relevantes del decreto actual es el incentivo para los vehículos locales. Los automotores matriculados en Ibagué cuentan con un beneficio de libre circulación en las denominadas "horas valle", incluso si tienen restricción por su número de placa.



Las franjas de libre circulación para placas de Ibagué son:



Mañana: De 9:00 a. m. a 11:00 a. m.

De 9:00 a. m. a 11:00 a. m. Tarde: De 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

Los conductores deben considerar que, si su vehículo está matriculado en cualquier otra ciudad o municipio (Bogotá, Medellín, Neiva, etc.), este beneficio no aplica. Estas personas deberán cumplir la restricción de forma ininterrumpida desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.



¿Cuáles son las sanciones por incumplir con el pico y placa?

Tras establecer la medida, la Secretaría de Tránsito aplicó una etapa pedagógica para que los conductores se familiarizaran con la medida. Sin embargo, a partir del 10 de enero, las infracciones empezaron a generar sanciones económicas y otros procedimientos relacionados con la norma. Actualmente, los agentes de tránsito y las cámaras de fotodetección no perdonan.



Incumplir la medida de pico y placa conlleva una multa de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), lo que representa un golpe significativo al bolsillo. Además, el vehículo será inmovilizado y trasladado a los patios, sumando costos de grúa y parqueadero al valor de la infracción.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL