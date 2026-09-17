Día del Amor y la Amistad en Colombia: ¿por qué se celebra en septiembre y qué planes puede hacer?

Septiembre es conocido en Colombia como el mes del Amor y la Amistad, jornada que reúne tanto a parejas como a grupos de amigos y familias. A diferencia de países que siguen la tradición de San Valentín en febrero, el calendario colombiano reservó esta conmemoración para septiembre, siempre en su tercer sábado. Detrás de esta variación se encuentran razones históricas y económicas que cambiaron la manera en que se vive la fecha en el país.

En 2026, la fecha principal será el sábado 19 de septiembre, jornada en la que es común encontrar reuniones entre amigos, cenas en pareja, intercambios de regalos y actividades para compartir. Aunque la celebración guarda relación con el tradicional Día de San Valentín, que en buena parte del mundo se conmemora el 14 de febrero, Colombia tiene una particularidad: trasladó esta fecha al segundo semestre del año.



¿Por qué el Día del Amor y la Amistad se celebra en septiembre en Colombia?

En 1969 se definió que el Día del Amor y la Amistad se celebraría en septiembre. El motivo principal fue económico: en febrero, muchas familias aún enfrentaban los gastos de diciembre y enero, sumados a los costos escolares. Esto hacía que la capacidad de consumo para regalos o celebraciones fuera limitada, lo que afectaba al comercio. Fue entonces cuando los comerciantes solicitaron un cambio que les permitiera aprovechar un mes más estable en términos financieros.

Septiembre resultó ser la opción ideal: no tenía festividades relevantes, coincidía con las quincenas laborales y representaba una oportunidad para dinamizar las ventas en un periodo tradicionalmente más tranquilo para la economía. Desde entonces, el tercer sábado de septiembre quedó fijado como la fecha oficial en Colombia, que en 2026 cae el sábado 19 de septiembre.



El Día del Amor y la Amistad no se limita a las parejas, como ocurre en San Valentín, pues en Colombia la celebración adquirió un carácter más amplio y se convirtió en un espacio para reconocer distintos vínculos afectivos. Una práctica extendida en colegios, universidades, oficinas y grupos de amigos es el "amigo secreto", un juego en el que cada participante recibe de manera anónima el nombre de alguien a quien debe darle un obsequio. Además de este intercambio, las flores, los chocolates y las tarjetas siguen ocupando un lugar importante, al igual que las cenas, reuniones familiares o encuentros sociales.



En Bogotá, Fenalco ha promovido para este año la jornada Bogotá Despierta por Amor y Amistad, programada para el sábado 19 de septiembre. La iniciativa busca que los establecimientos comerciales extiendan sus horarios durante la jornada y aprovechen el movimiento de consumidores asociado a la fecha. Según Fenalco Bogotá, históricamente este fin de semana representa un incremento cercano al 30% en las ventas para distintos sectores comerciales.



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En septiembre no hay festivos en Colombia

De hecho, cada año el Día del Amor y la Amistad impulsa sectores como el comercio, la gastronomía y el entretenimiento: restaurantes, centros comerciales y servicios de mensajería suelen registrar un incremento en la demanda durante esta época. Y a pesar de la importancia del Día del Amor y la Amistad, septiembre no cuenta con días festivos oficiales en Colombia. Existen varias razones para esta situación:



El calendario colombiano está diseñado para distribuir los días festivos de manera equitativa a lo largo del año. Esto ayuda a evitar largos periodos sin días de descanso y a mantener un equilibrio en la productividad laboral.

Muchos de los días festivos en Colombia están relacionados con fechas históricas y religiosas de gran importancia. Por ejemplo, el Día de la Independencia (20 de julio) y el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre) son festivos nacionales que conmemoran eventos significativos en la historia y la cultura del país.

Los días festivos tienen un impacto económico significativo, ya que pueden afectar la productividad y los ingresos de las empresas. Al no incluir un festivo en septiembre, se busca mantener un equilibrio económico y evitar una sobrecarga de días no laborables en el calendario.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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