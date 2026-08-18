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Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Escuela Militar abre convocatoria para nuevos cadetes en 2027: requisitos y cómo inscribirse

Escuela Militar abre convocatoria para nuevos cadetes en 2027: requisitos y cómo inscribirse

El proceso con la Escuela Militar contempla cuatro años de formación en Ciencias Militares y la posibilidad de cursar una carrera complementaria. Estos son los requisitos.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Abren convocatoria para ser oficial del Ejército en 2027: requisitos y cómo inscribirse
Abren convocatoria para ser oficial del Ejército en 2027. -
Getty Images

La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (ESMIC) abrió una convocatoria para quienes quieran iniciar en 2027 el proceso de formación como oficiales del Ejército Nacional. La inscripción corresponde al periodo 2027-1 y está dirigida a jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la institución. El programa de formación tiene una duración de cuatro años, distribuidos en ocho semestres, y contempla estudios en Ciencias Militares. Además de la preparación propia de la carrera de las armas, los estudiantes pueden optar por una formación profesional complementaria en diferentes áreas.

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El ingreso a la ESMIC está previsto para el 15 de enero de 2027; antes de llegar a esa etapa, los aspirantes deben atravesar un proceso de selección que incluye pruebas académicas, físicas, médicas y psicológicas, además de entrevistas y otras evaluaciones. La carrera "está dirigida a jóvenes que desean asumir el desafío de convertirse en oficiales del Ejército Nacional, en un proceso que contempla diferentes etapas de evaluación y selección", indicó la escuela. El proceso está diseñado para que los futuros oficiales desarrollen su formación académica y cumplan, al mismo tiempo, con las exigencias propias de la preparación militar.

¿Qué carreras se pueden estudiar en la ESMIC?

Los aspirantes a la carrera de las armas pueden seleccionar opciones de formación complementaria, de acuerdo con la oferta establecida por la institución. Entre las alternativas disponibles están:

  • Ingeniería Civil.
  • Derecho.
  • Administración Logística.
  • Educación Física.
  • Relaciones Internacionales.

Requisitos para ingresar a la Escuela Militar en 2027

Uno de los primeros pasos para los interesados es verificar que cumplen con las condiciones establecidas para participar en la convocatoria. De acuerdo con la información publicada por la Escuela Militar, los principales requisitos son:

  • Tener mínimo 16 años y máximo 21 años al momento del ingreso a la ESMIC.
  • Ser ciudadano colombiano o extranjero que tenga nacionalidad colombiana.
  • Ser bachiller o encontrarse cursando grado once y obtener el título antes de comenzar la carrera.
  • No registrar antecedentes penales, disciplinarios o fiscales.
  • Contar con los resultados de las pruebas Saber 11 (ICFES) o encontrarse dentro del periodo establecido para presentarlas.
  • Cumplir las demás condiciones exigidas durante el proceso de selección.

El cumplimiento de estos requisitos permite comenzar el proceso, pero no significa que el aspirante sea admitido automáticamente. La selección continúa con las diferentes pruebas y evaluaciones programadas por la institución.

¿Cuáles son las pruebas para ser oficial del Ejército?

El proceso de incorporación contempla varias etapas. Los aspirantes deben superar evaluaciones que buscan determinar si cumplen con las condiciones necesarias para continuar en la convocatoria. La primera parte incluye una prueba psicométrica, entrevista psicológica y exámenes médicos en los centros autorizados. Posteriormente, quienes continúen en el proceso deben participar en el comité de pruebas, donde se realizan diferentes evaluaciones. Estas incluyen:

  • Prueba física de tierra.
  • Prueba física de agua.
  • Prueba de inglés.
  • Chequeo médico complementario.
  • Entrevista.
  • Visita domiciliaria.
  • Tallaje.
  • Prueba de poligrafía.

¿Cuáles son los descuentos y beneficios en la matrícula?

La convocatoria también contempla algunos beneficios económicos para determinados grupos de aspirantes. Según las condiciones publicadas por la ESMIC, los hijos de oficiales, suboficiales y soldados profesionales del Ejército Nacional, ya sean activos, retirados o con pensión por invalidez, pueden acceder a un 30% de descuento en la matrícula académica. También se contempla un descuento del 30% para aspirantes pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas. En los casos en los que una familia tenga más de un hijo adelantando su formación militar y profesional en la Escuela Militar, el segundo hijo puede acceder a un 10% de descuento.

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Por otra parte, quienes hayan prestado servicio militar tienen derecho al 100%, de acuerdo con lo establecido en la ley. La convocatoria también contempla gratuidad en el concepto de matrícula para quienes se encuentren clasificados en los niveles A, B o C del Sisbén. Los descuentos establecidos no son acumulables, por lo que cada aspirante únicamente puede aplicar a uno de los beneficios disponibles. La inscripción debe realizarse a través de los canales oficiales de la Escuela Militar de Cadetes. El proceso comienza con el formulario de inscripción y posteriormente continúa con las pruebas y evaluaciones correspondientes.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co

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