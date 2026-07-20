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Desfile militar del 20 de julio en Colombia EN VIVO: siga el evento en las principales ciudades

En Bogotá, el desfile militar se llevará a cabo por primera vez en el sur de la ciudad. Por otro lado, en Medellín estará el presidente electo Abelardo de la Espriella.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Desfile militar del 20 de Julio en Bogotá
Desfile militar del 20 de Julio en Bogotá -
Colprensa

Como es costumbre, este 20 de julio se llevan a cabo diversos desfiles militares y policiales en las principales ciudades de Colombia, para conmemorar el Día de la Independencia. Este evento cuenta con integrantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y otros organismos de apoyo.

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En Bogotá, el lugar donde se llevará a cabo el desfile cambia este año, pues se realizará en la localidad de Ciudad Bolívar y tendrá como escenario principal la avenida Ciudad de Villavicencio. El recorrido dará inicio a las 9:00 de la mañana y avanzará desde la transversal 71C, frente al centro comercial Gran Plaza El Ensueño, hasta la carrera 23C, cerca de la estación de Bomberos de Ciudad Bolívar y del barrio Casa Linda. Durante el trayecto pasarán por sectores como, El Perdomo, Madelena, El Ensueño, Candelaria La Nueva y Casa Linda.

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En Medellín, por otro lado, el desfile contará con la presencia del presidente electo Abelardo de la Espriella, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón. Inició a las 7:00 de la mañana y recorrerá cerca de 4,1 kilómetros. La Alcaldía de Medellín indicó que el trayecto comenzará en el aeroparque Juan Pablo II y finalizará en el Parque de los Pies Descalzos.

Siga en vivo las actualizaciones de los desfiles militares del 20 de julio

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