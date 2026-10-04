El prontuario criminal de alias Araña, temido líder de Comandos de Frontera y extraditado a EE. UU.

15 días antes de ser extraditado a Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación desempolvó los procesos judiciales que tenía en contra de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el jefe de los Comandos de Frontera. “Se encuentra en la cúspide como mando máximo militar, alias Araña”, se escucha decir al fiscal de la unidad especial de investigación durante una audiencia.



Los casos en su contra estuvieron congelados durante los últimos tres años, mientras vistió el ropaje de gestor de paz. Con la reactivación de las órdenes de captura en su contra, la Fiscalía le imputó 16 asesinatos a sangre fría cometidos por su organización en el departamento de Caquetá entre los años 2020 y 2024.



El actuar criminal de alias Araña mientras era gestor de paz

Uno de estos asesinatos fue el de un hombre identificado como José Alejandro Cuéllar, el 4 de agosto de 2024, cuando 'Araña' estaba en plenas negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. "La causa de la muerte era por múltiples heridas por proyectil de arma de fuego", aseguró el fiscal del caso. Entre sus más recientes víctimas también aparecen cinco firmantes de paz y cuatro líderes sociales, quienes se convirtieron en los principales blancos de esta organización criminal por oponerse a la expansión de la coca y por bloquearles las rutas de narcotráfico. Así relató la Fiscalía el asesinato de una lideresa a orillas del río Caquetá, confesado por uno de los lugartenientes de 'Araña':

“El homicidio de la señora lideresa, María Isabel Ramos Alzate... Salió la señora y yo le dije: a la orilla del río la está esperando el camarada. Dijo: ¿Cuál camarada? Le contesté: El camarada. Luego fuimos caminando a las orillas del río, ella iba detrás de mí. Le dije que trajera el celular, que me diera la clave. Me preguntó: compañero, disculpe, ¿de qué frente son? Porque nunca lo había visto. Yo saqué la pistola, la que tenía en la cintura, le dije: Nosotros somos los Comandos de Frontera. Y le disparé como 6 veces”.

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Además del Caquetá, los Comandos de Frontera también dejaron sumergido al Putumayo en el terror con el homicidio de más de 10 líderes sociales. El 14 de octubre de 2023 asesinaron a Yamile Bernal. Era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Rosa de Juanambú, en Puerto Guzmán, Putumayo. Había asumido el puesto para reemplazar a Clemencia Arteaga, quien también fue asesinada.



La Fiscalía capturó a alias El Indio, uno de los hombres de 'Araña'. Lo señaló como uno de los responsables de la muerte de la lideresa por atreverse a contradecir a los criminales. “Ella les decía que no los convocaran a esas reuniones porque ella estaba para ayudar a la comunidad, que no quería saber nada de coca ni de los Comandos. Pero 'El Indio', que es el jefe de los Comandos de la Frontera de Villagarzón, en una reunión le dijo a Yamile que no era si quisiera asistir a las reuniones, que era una obligación, porque era una orden de los Comandos de Frontera y ya sabía lo que le pasaba si la incumplía”, relató el fiscal.



A pesar de la persecución, las denuncias de los líderes no se silenciaron. “La aparición de los cuerpos de jóvenes son semanales, uno los ve por las carreteras, entre el monte. Estos cuerpos son torturados, les faltan partes e incluso les dejan letreros amenazantes”, dijo en un relato protegido una lideresa social de Putumayo.

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Kyle Johnson, quien lleva más de diez años investigando el conflicto en el departamento, describió hace dos años a alias Araña cuando estaba en plena expansión del grupo delictivo que comandaba. “Todo este grupo lo ha hecho expandir. En lo militar y en lo económico es bastante capaz, es bastante fuerte; como líder. En lo político no es lo suyo”, explicó Johnson. Según informes de la Fiscalía, 'Araña' comenzó su trasegar criminal hace al menos 15 años, pero para llegar al poder de la nueva organización, tuvo que asesinar a su propio jefe, alias Sinaloa. En un documento de la entidad, se lee que “cuando llegaron otra vez a donde 'Araña' y Mauricio, 'Araña' le dijo a 'Sinaloa' que por qué se había torcido y le pegó un tiro en la parte de atrás del cuello”.



La Unidad Investigativa de Noticias Caracol había revelado que hace varios años, 'Araña' también fue informante de la Policía Nacional, y su colaboración sirvió para dar varios golpes a otros jefes disidentes del país. Por eso, para protegerlo, la misma Policía lo llevó a un país sudamericano donde permaneció durante seis meses como informante, y luego lo devolvieron a Colombia, donde retomó sus actividades criminales.

Así empezó a confeccionar este nuevo grupo criminal que hoy tiene alrededor de 800 hombres, y controla parte del tráfico de cocaína hacia Ecuador y México. “No atacamos a la Fuerza Pública, no secuestramos, no extorsionamos y no atacamos a la población civil”, dijo alias Araña en 2023, durante una entrevista para El Espectador. En ese mismo diálogo negó sus crímenes y cínicamente se atrevió a reivindicar a los líderes sociales, los mismos que ordenaba asesinar. “Lo de los líderes sociales y lideresas que están prisioneros en las cárceles nacionales (...) que se les solucione a ellos esa situación jurídica”, aseguró en ese momento.

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En medio de su guerra con el Frente Carolina Ramírez, 'Araña' entró en una especie de paranoia que lo llevó a una violencia desatada. “El detonante en su momento fueron los combates en Puerto Asís y parece que sigue esa cacería de brujas, sigue ese miedo de Comandos de la Frontera de que Carolina Ramírez les quite el territorio”, explicó Johnson. Además de su guerra y su afán por controlar el territorio y la coca, los Comandos de Frontera extorsionaban a algunas petroleras para que pudieran operar en el departamento. “No podemos oponernos a los proyectos y nos han dicho que quien se oponga, pues tiene que salir del territorio o sufre las consecuencias”, dijo la lideresa del Putumayo.

El voraz negocio del narcotráfico puso a 'Araña' en el radar de Estados Unidos, en donde terminó siendo acusado por narcoterrorismo. El indictment deja en evidencia que al mismo tiempo que el Gobierno colombiano designó a alias Araña como el delegado de los Comandos de Frontera en las mesas de diálogo y le concedió el levantamiento de las órdenes de captura el 12 de abril de 2024, el jefe criminal estaba negociando un cargamento de cocaína. Se trató de una tonelada y media de cocaína enviadas en dos embarcaciones que fueron interceptadas en México. La droga estaba siendo monitoreada por agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) con GPS y en las comunicaciones de la organización, que también estaban intervenidas, apareció un video con la imagen del mismo Geovany Rojas, alias Araña.

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"En una videollamada de abril de 2024, Rojas (alias Araña) mencionó que había perdido el contacto con las dos embarcaciones (...) Rojas se preguntó si la persona contratada para transportar la cocaína era de confianza", se lee en un documento de la Corte Suprema. A raíz de este expediente judicial se desató un fuerte choque diplomático entre Colombia y Estados Unidos. En febrero de 2025, cuando ‘Araña' estaba reunido con delegados del Gobierno nacional en Bogotá, fue capturado por una circular roja de Interpol y trasladado a la cárcel La Picota.

El trámite para su extradición fue frenado por el entonces presidente Gustavo Petro, quien justificó su decisión argumentando que 'Araña' se había comprometido a desarmar su estructura criminal. Pero eso no ocurrió y tanto 'Araña' como su organización consiguieron controlar buena parte del sur del país y silenciar a cualquiera que se atreviera a oponerse a su violencia. El pasado 25 de septiembre, en un operativo fue extraditado a Estados Unidos. Cuatro días después, durante su primera presentación ante un juez del Distrito Sur de California, alias Araña no aceptó los cargos por narcoterrorismo por los que podría pagar una pena de más de 40 años si decide no negociar con la justicia estadounidense.

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