¿Está el suyo? Estos son los colegios de Colombia con mejor nivel de inglés, según ranking 2026

El más reciente informe de Sapiens Research sobre los 100 mejores colegios por materias en Colombia presenta una radiografía del rendimiento académico en cinco áreas: inglés, lectura, matemáticas, sociales y ciencias. Según lo explicado por la firma, el estudio no se basa directamente en los puntajes individuales de las pruebas Saber 11, sino en un análisis más amplio que recoge el desempeño institucional a lo largo del tiempo.
Para esta edición, la firma evaluó datos provenientes del sistema Prisma del ICFES, que consolida los resultados del 80% de los mejores estudiantes de cada colegio durante los últimos tres años. Esto permite observar tendencias más estables y reducir el impacto de resultados aislados. En total, 205 colegios lograron clasificar en al menos una de las áreas evaluadas, lo que representa una fracción mínima frente al total de instituciones educativas del país.
(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)
Uno de los principales hallazgos del informe es la concentración del alto desempeño en un grupo muy reducido. Solo 21 colegios aparecen en los listados de las cinco materias, lo que los ubica dentro del denominado "Top Colombia". Este grupo equivale a menos del 0,2% de los colegios que ofrecen educación completa en el país, lo que evidencia el nivel de exigencia para alcanzar resultados sobresalientes de manera integral.
Los mejores colegios de Colombia por materia, según Sapiens Research
Inglés
- Colegio Bilingüe Buckingham – Bogotá
- St George’s School – Bogotá
- Colegio el Camino Academy – Bogotá
- Colegio Hebreo Unión – Barranquilla
- Colegio Panamericano – Floridablanca
- Colegio Montessori – Medellín
- Colegio los Nogales – Bogotá
- Colegio Campoalegre – Sopó
- Colegio Montessori British School – Bogotá
- Colegio Santa Francisca Romana – Bogotá
- Liceo Anglo Colombiano – Circasia
- Colegio Abraham Lincoln – Bogotá
- Gimnasio Vermont – Bogotá
- Colegio Jorge Washington – Cartagena
- Colegio Anglo Colombiano – Bogotá
Lectura
- Liceo Campo David – Bogotá
- Colegio Boston Internacional – Barranquilla
- Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali
- Colegio Anglocanadiense de Neiva
- I.E. Cambridge School – Pamplona
- Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga
- Colegio Anglo Americano – Bogotá
- Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca
- Corporación Educativa la Concepción – Turbaco
- Instituto Alberto Merani – Bogotá
- Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis – Barranquilla
- Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá
- Gimnasio Vermont – Bogotá
- Colegio los Ángeles – Tunja (D2 AAA)
- Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Bucaramanga
Matemáticas
- Liceo Campo David – Bogotá
- Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali
- Colegio Boston Internacional – Barranquilla
- Colegio San Mateo Apóstol – Yopal
- Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca
- Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá
- I.E. Juan Bautista María Vianney – Paipa
- Colegio Anglo Americano – Bogotá
- I.E. Cambridge School – Pamplona
- Colegio San Carlos – Bogotá
- Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo – Rionegro
- Colegio Andino de Tunja – Tunja
- St George’s School – Bogotá
- Colegio Reuven Feuerstein – Bogotá
- Gimnasio Vermont – Bogotá
Sociales
- Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali
- Liceo Campo David – Bogotá
- Colegio Boston Internacional – Barranquilla
- Colegio Calatrava – Bogotá
- Colegio Anglo Americano – Bogotá
- Colegio Anglocanadiense de Neiva – Neiva
- I.E. Cambridge School – Pamplona
- Instituto Alberto Merani – Bogotá
- Gimnasio Contemporáneo – Armenia
- Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis – Barranquilla
- Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca
- Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá
- Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga
- Colegio los Ángeles – Tunja
- Gimnasio Villa Fontana – Tunja
Ciencias
- Liceo Campo David – Bogotá
- Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali
- I.E. Cambridge School – Pamplona
- Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga
- Colegio Anglo Americano – Bogotá
- Colegio Anglocanadiense de Neiva – Neiva
- Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca
- Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá
- Colegio Gimnasio Calibío – Popayán
- Franciscano San Luis Rey – Armenia
- Gimnasio Vermont – Bogotá
- Colegio Boston Internacional – Barranquilla
- Colegio San Mateo Apóstol – Yopal
- Colegio Reuven Feuerstein – Bogotá
- Gimnasio Contemporáneo – Armenia
De los 205 colegios clasificados, 94 aparecen únicamente en una materia, mientras que 20 lo hacen en dos, 19 en tres y 51 en cuatro. Otro aspecto relevante del informe son los cambios en las posiciones frente a ediciones anteriores. Algunas instituciones registraron ascensos importantes, lo que sugiere procesos de mejora, como los casos del Liceo Tacurí de Cali, el Gimnasio Saucará de Piedecuesta y la Institución Educativa María Montessori de Riohacha, que lograron avanzar en varias materias al mismo tiempo.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co