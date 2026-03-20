¿Está el suyo? Estos son los colegios de Colombia con mejor nivel de inglés, según ranking 2026

El más reciente informe de Sapiens Research sobre los 100 mejores colegios por materias en Colombia presenta una radiografía del rendimiento académico en cinco áreas: inglés, lectura, matemáticas, sociales y ciencias. Según lo explicado por la firma, el estudio no se basa directamente en los puntajes individuales de las pruebas Saber 11, sino en un análisis más amplio que recoge el desempeño institucional a lo largo del tiempo.

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Para esta edición, la firma evaluó datos provenientes del sistema Prisma del ICFES, que consolida los resultados del 80% de los mejores estudiantes de cada colegio durante los últimos tres años. Esto permite observar tendencias más estables y reducir el impacto de resultados aislados. En total, 205 colegios lograron clasificar en al menos una de las áreas evaluadas, lo que representa una fracción mínima frente al total de instituciones educativas del país.

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Uno de los principales hallazgos del informe es la concentración del alto desempeño en un grupo muy reducido. Solo 21 colegios aparecen en los listados de las cinco materias, lo que los ubica dentro del denominado "Top Colombia". Este grupo equivale a menos del 0,2% de los colegios que ofrecen educación completa en el país, lo que evidencia el nivel de exigencia para alcanzar resultados sobresalientes de manera integral.



Los mejores colegios de Colombia por materia, según Sapiens Research

Inglés

Colegio Bilingüe Buckingham – Bogotá

St George’s School – Bogotá

Colegio el Camino Academy – Bogotá

Colegio Hebreo Unión – Barranquilla

Colegio Panamericano – Floridablanca

Colegio Montessori – Medellín

Colegio los Nogales – Bogotá

Colegio Campoalegre – Sopó

Colegio Montessori British School – Bogotá

Colegio Santa Francisca Romana – Bogotá

Liceo Anglo Colombiano – Circasia

Colegio Abraham Lincoln – Bogotá

Gimnasio Vermont – Bogotá

Colegio Jorge Washington – Cartagena

Colegio Anglo Colombiano – Bogotá

Lectura

Liceo Campo David – Bogotá

Colegio Boston Internacional – Barranquilla

Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali

Colegio Anglocanadiense de Neiva

I.E. Cambridge School – Pamplona

Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga

Colegio Anglo Americano – Bogotá

Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca

Corporación Educativa la Concepción – Turbaco

Instituto Alberto Merani – Bogotá

Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis – Barranquilla

Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá

Gimnasio Vermont – Bogotá

Colegio los Ángeles – Tunja (D2 AAA)

Colegio del Sagrado Corazón de Jesús – Bucaramanga

Matemáticas

Liceo Campo David – Bogotá

Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali

Colegio Boston Internacional – Barranquilla

Colegio San Mateo Apóstol – Yopal

Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca

Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá

I.E. Juan Bautista María Vianney – Paipa

Colegio Anglo Americano – Bogotá

I.E. Cambridge School – Pamplona

Colegio San Carlos – Bogotá

Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo – Rionegro

Colegio Andino de Tunja – Tunja

St George’s School – Bogotá

Colegio Reuven Feuerstein – Bogotá

Gimnasio Vermont – Bogotá

Sociales

Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali

Liceo Campo David – Bogotá

Colegio Boston Internacional – Barranquilla

Colegio Calatrava – Bogotá

Colegio Anglo Americano – Bogotá

Colegio Anglocanadiense de Neiva – Neiva

I.E. Cambridge School – Pamplona

Instituto Alberto Merani – Bogotá

Gimnasio Contemporáneo – Armenia

Instituto Experimental del Atlántico José Celestino Mutis – Barranquilla

Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca

Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá

Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga

Colegio los Ángeles – Tunja

Gimnasio Villa Fontana – Tunja

Ciencias

Liceo Campo David – Bogotá

Colegio Bilingüe Diana Oese – Cali

I.E. Cambridge School – Pamplona

Colegio Bilingüe Divino Niño – Bucaramanga

Colegio Anglo Americano – Bogotá

Colegio Anglocanadiense de Neiva – Neiva

Colegio Nuevo Cambridge – Floridablanca

Colegio Colombo Americano CAS – Bogotá

Colegio Gimnasio Calibío – Popayán

Franciscano San Luis Rey – Armenia

Gimnasio Vermont – Bogotá

Colegio Boston Internacional – Barranquilla

Colegio San Mateo Apóstol – Yopal

Colegio Reuven Feuerstein – Bogotá

Gimnasio Contemporáneo – Armenia

De los 205 colegios clasificados, 94 aparecen únicamente en una materia, mientras que 20 lo hacen en dos, 19 en tres y 51 en cuatro. Otro aspecto relevante del informe son los cambios en las posiciones frente a ediciones anteriores. Algunas instituciones registraron ascensos importantes, lo que sugiere procesos de mejora, como los casos del Liceo Tacurí de Cali, el Gimnasio Saucará de Piedecuesta y la Institución Educativa María Montessori de Riohacha, que lograron avanzar en varias materias al mismo tiempo.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co