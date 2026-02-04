Adiós a dos prestigiosos colegios de Bogotá como se conocían: ahora serán uno solo

Dos de los colegios privados más reconocidos de Bogotá, el Gimnasio Campestre y el Colegio Marymount, anunciaron oficialmente la integración de sus proyectos educativos, una decisión que dará origen a una nueva institución denominada Gimnasio Marymount Campestre. El anuncio fue realizado a través de un comunicado dirigido a las familias de ambas comunidades educativas, en el que se aclara que la nueva institución reúne "lo mejor de dos referentes con décadas de trayectoria, identidad y liderazgo educativo en el país".

La determinación fue adoptada por los órganos de gobierno de cada institución - el Consejo Directivo de la Fundación Gimnasio Campestre y la Junta de Directores de la Fundación Nuevo Marymount - luego de un proceso de análisis conjunto que, según indicaron, se desarrolló de manera cuidadosa y con una visión de largo plazo. La integración busca unificar esfuerzos académicos, administrativos y formativos en un solo proyecto educativo.



¿Cómo se unirán dos prestigiosos colegios de Bogotá?

De acuerdo con la información entregada, el proceso no será inmediato. La integración se realizará de forma gradual a lo largo de los próximos tres años, iniciando en agosto de 2026 y extendiéndose hasta 2029. Durante el primer año, correspondiente al periodo académico 2026-2027, no se presentarán cambios en la operación diaria de los colegios, los cuales continuarán funcionando de manera independiente, con sus sedes, equipos y dinámicas habituales.



#Bogotá | Los colegios Marymount y el Gimnasio Campestre anunciaron que se integrarán como una sola institución. Conozca los detalles.



"El Gimnasio Marymount Campestre nace de la convicción de que lo mejor de la educación del país puede unirse para construir una propuesta formativa más coherente, integral y preparada para el futuro. Esta integración honra la historia y la identidad de ambos colegios, al tiempo que abre una nueva etapa de innovación educativa con visión de largo plazo”, confirmó Juan Antonio Casas Pardo, Director general del Gimnasio Marymount Campestre.



Nuevo colegio que une a dos instituciones será mixto

En el comunicado, las directivas señalaron que la decisión responde a motivaciones educativas y a la necesidad de "dar un paso audaz y coherente con su tradición de innovación, fortaleciendo su propuesta formativa frente a los desafíos educativos del siglo XXI". Además, según indicaron las instituciones, este nuevo colegio buscará dar lugar a un "modelo formativo de hombres y mujeres innovador y único, que articula enfoques complementarios, equipos académicos y buenas prácticas, con el objetivo de ofrecer una alternativa educativa sólida, pertinente y de alta calidad".

El Gimnasio Campestre, por su parte, es identificado en su página web como los referentes en la formación de líderes y "caballeros", por lo que tradicionalmente ha contado con una trayectoria exclusiva de estudiantes masculinos. Por otro lado, el Marymount es una institución educativa tradicionalmente femenina que ha funcionado por casi ocho décadas en Bogotá como un referente en la educación privada de la ciudad. Ahora, con el nuevo Gimnasio Marymount Campestre, la institución será de carácter mixto y tendrá como valores principales la formación integral, el respeto por la dignidad humana, el compromiso social y la responsabilidad ciudadana.

Juan Antonio Casas Pardo, quien asumirá la dirección general de la nueva institución, señaló que la integración busca fortalecer la coherencia del proyecto educativo y ofrecer una propuesta que responda a los desafíos contemporáneos de la educación. En ese sentido, explicó que la unión no pretende desconocer la historia de los colegios, más bien pretende articularla en una nueva etapa institucional.

Los colegios enfatizaron que el proceso estará acompañado de una comunicación constante y transparente, y que cualquier modificación será informada con anticipación. Asimismo, reiteraron que durante la primera etapa no habrá alteraciones en la estructura académica ni en el funcionamiento cotidiano de las instituciones.



¿Qué está pasando en los colegios privados de Bogotá?

La educación en Bogotá atraviesa uno de sus momentos más críticos. En medio de un panorama económico volátil y cambios demográficos profundos, la crisis educativa ha golpeado con fuerza a los colegios privados, obligando a muchos de ellos a cesar operaciones de manera definitiva. Carlos Roberto Mesa, delegado de la mesa de rectores privados de Bogotá, precisa que actualmente hay "casi 400.000 estudiantes para 1.300 colegios privados".

Durante el último año, 35 colegios privados en Bogotá cerraron sus puertas definitivamente, sumándose a una alarmante estadística de más de 400 instituciones desaparecidas en los últimos años. Los factores son múltiples: un alza del 23% en el salario mínimo, una cartera morosa creciente y una carga fiscal que no da tregua. Uno de los fenómenos más determinantes en esta crisis es la drástica caída en la natalidad. Por ejemplo, Isabel Segovia, secretaria de Educación del Distrito, adviertió que la natalidad en Bogotá ha disminuido en un 51%.

"Las familias de hoy en día no tienen tres o cuatro hijos, tienen uno; el que decide tenerlo generalmente se está inclinando por un perro o un gatico", explicó Vilma Moscoso, presidenta de la Asociación de Directivos de Colegios Privados (Adicop). Esta falta de nuevos estudiantes ha provocado que salones que antes albergaban varios cursos (A, B y C) ahora apenas logren llenar uno solo. A esto se suma que la educación privada ha pasado a ser, para muchas familias, la última prioridad frente a necesidades básicas como alimentación, vivienda y servicios públicos.

El factor económico se agravó con el reciente incremento del salario mínimo. Según expertos del sector, como Carlos Roberto Mesa, delegado de la mesa de rectores privados de Bogotá, señalan que este aumento representó un "grave error" en términos de sostenibilidad para los colegios, dado que las resoluciones de costos educativos ya se habían entregado meses atrás, dejando a las instituciones sin margen de maniobra para ajustar sus ingresos.

Además, Isabel Segovia señala un problema regulatorio de fondo: "Las tarifas están reguladas, no por la Secretaría de Educación, sino por el Ministerio de Educación Nacional. No hubo ningún ajuste sobre las tarifas que efectivamente los colegios pueden cobrar y eso hace que suban los costos pero que ellos no puedan recibir más ingresos".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

