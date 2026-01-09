¿Está la suya? Estas son las carreras que Bill Gates recomienda estudiar en 2026

Al comenzar 2026, Bill Gates volvió a plantear una pregunta que atraviesa a millones de jóvenes en todo el mundo: ¿qué áreas de formación tendrán mayor impacto y sentido en las próximas décadas? En su blog GatesNotes y en diferentes entrevistas, el cofundador de Microsoft sostiene que, pese a un contexto global marcado por retrocesos en salud, crisis climática y tensiones sociales, el futuro seguirá estando definido por la innovación.

Las expectativas de Bill Gates frente a 2026 y la próxima década se pueden resumir en "una nueva era de progreso sin precedentes". El filántropo indicó que sigue siendo "optimista porque veo lo que traerá la innovación acelerada por la inteligencia artificial. (...) A pesar de lo difícil que fue el año pasado, no creo que volvamos a caer en la Edad Media. Creo que, en la próxima década, recuperaremos el rumbo del mundo", y que la calve será "la innovación".



El balance de Bill Gates frente a los retos de 2026

En su balance al iniciar 2026, Gates reconoce que el mundo atraviesa un momento complejo. Por primera vez en este siglo, aumentaron las muertes de niños menores de cinco años, un indicador que durante décadas había caído de forma sostenida. Para el filántropo, este retroceso refleja el impacto de los recortes en la ayuda internacional y confirma que el progreso no es irreversible. Además, afirmó que las tres áreas más importantes en 2026 serán el clima, la salud y la educación



Sin embargo, lejos de abandonar el optimismo, Gates sostiene en su blog que las próximas décadas pueden inaugurar una nueva etapa de avances, impulsada principalmente por la aceleración de la inteligencia artificial y la innovación científica. Eso sí, advierte que ese progreso no será automático: dependerá de decisiones políticas, inversión pública, ética tecnológica y de la formación de profesionales capaces de orientar estas herramientas hacia la reducción de desigualdades. Es desde este marco que Gates vuelve a poner sobre la mesa las áreas de estudio que considera decisivas.



"Al comenzar 2026, sigo siendo optimista sobre el futuro gracias a dos capacidades humanas fundamentales. La primera es nuestra capacidad de anticiparnos a los problemas y prepararnos para ellos, garantizando así que nuestros nuevos descubrimientos nos beneficien a todos. La segunda es nuestra capacidad de cuidarnos unos a otros. A lo largo de la historia, siempre se pueden encontrar historias de personas que se preocuparon no solo por sí mismas, su clan o su país, sino por el bien común", agregó el cofundador de Microsoft.

Anteriormente, el empresario ya había recomendado a los graduados las profesiones con mejores oportunidades en los próximos años si lo que quieren es ser exitosos. Gates comenzó diciendo a la revista MIC que a él suelen pedirle "consejos sobre su carrera profesional" y que "si yo estuviera empezando hoy y buscando el mismo tipo de oportunidad, buscaría tener un gran impacto en el mundo", indicó.

Sus respuestas dieron lugar a las carreras que él recomienda estudiar: las energías limpias, las biociencias y la inteligencia artificial, una de las que más preocupa en la actualidad.



Las carreras que Bill Gates recomienda estudiar en 2026

Inteligencia artificial

La primera gran área es la inteligencia artificial. Gates la presenta en la charla como una infraestructura que atravesará todas las profesiones. En su visión, desarrollar, entender y gobernar la IA será tan importante como lo fue aprender a usar computadores o internet. Desde el punto de vista laboral, advierte que la IA ya está transformando sectores como el desarrollo de software, el análisis de datos, la atención al cliente y la logística, y que en los próximos cinco años el impacto será más evidente. Por eso, considera que formarse en campos como:



Desarrollo de inteligencia artificial

Machine learning

Ciencia de datos

Robótica,

Ingeniería de software avanzada

Además, en su reflexión compartida por medio de su blog, indicó que mientras la IA "desarrolle su potencial, podríamos reducir la semana laboral o incluso decidir en qué áreas no queremos usarla". Y que el reto central será integrarla a la salud, la educación y los servicios públicos sin aumentar la desigualdad.

"Ya estamos empezando a ver el impacto de la IA en el mercado laboral, y creo que este impacto aumentará en los próximos cinco años. Incluso si la transición tarda más de lo previsto, deberíamos aprovechar 2026 para prepararnos para estos cambios, incluyendo qué políticas contribuirán mejor a distribuir la riqueza y a abordar el importante papel que desempeña el empleo y la educación en nuestra sociedad", expresó.



Biociencias

El segundo gran bloque de carreras está en las biociencias. Gates insiste en que la biotecnología, la biología computacional, la genética y la investigación médica serán campos decisivos para enfrentar los principales desafíos globales: nuevas pandemias, envejecimiento poblacional, cáncer, resistencia a antibióticos, desnutrición y enfermedades neurodegenerativas.

En su balance de 2026, señala que se están produciendo avances que hace pocos años parecían lejanos: diagnósticos tempranos de Alzheimer, nuevos tratamientos contra la obesidad, progresos en malaria y tuberculosis, y plataformas de descubrimiento de fármacos apoyadas por inteligencia artificial. Esto refuerza, según él, la necesidad de formar:



Biólogos

Biotecnólogos

Ingenieros genéticos

Médicos investigadores

Especialistas en biología de datos

Además, explicó que la IA será una aliada central en estos campos, pero no un sustituto del trabajo humano. La formulación de hipótesis, la interpretación clínica, la investigación básica y las decisiones éticas seguirán dependiendo de las personas. "Creo que podemos mejorar drásticamente la atención sanitaria en todos los países mediante el uso de la IA, no solo para acelerar el desarrollo de innovaciones, sino también directamente en la prestación de la atención sanitaria"



Energías limpias

El tercer eje que Gates considera ineludible es el energético. Asegura que el cambio climático es, además de un problema ambiental, también un multiplicador de pobreza, hambre y enfermedad. Por eso, insiste en que el mundo necesita una generación de profesionales dedicada a reemplazar las actividades contaminantes por alternativas más baratas, limpias y estables. Dentro de este campo ubica carreras como:



Ingeniería en energías renovables

Eficiencia energética

Redes eléctricas inteligentes

Almacenamiento de energía

Tecnologías nucleares avanzadas

Economía y regulación energética

En su reflexión también explicó que el desafío ya no es solo reducir emisiones, también es adaptarse a los impactos inevitables del calentamiento global, lo que abre espacio a perfiles híbridos que trabajen en agricultura, gestión del agua, planificación territorial, entre otros. Desde su perspectiva, la transición energética será uno de los mayores generadores de empleo en las próximas décadas.

Gates también ha insistido en que, aunque la automatización eliminará ciertos puestos, hay áreas donde el talento humano seguirá siendo central. Entre ellas menciona a los programadores de alto nivel, los expertos en energía y los biólogos.



Otras carreras que Bill Gates recomienda estudiar

Ingeniería en energías renovables

Especialista en eficiencia energética

Técnico en redes eléctricas inteligentes

Biología computacional

Ingeniería genética

Especialista en biotecnología

Desarrollo de inteligencia artificial y machine learning

Especialista en big data

Ingeniería en robótica

