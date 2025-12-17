Este es el país con mayor hábito de relaciones sexuales, según un estudio: ¿está Colombia en el top?

Para muchos, las relaciones sexuales son una necesidad; para otros, un placer, o cierto es que el sexo, además de ser una experiencia íntima, también se ha convertido en un tema de análisis social, cultural y estadístico en el mundo moderno. Un reciente estudio del World Population Review (WPR) volvió a poner sobre la mesa cómo se viven las relaciones sexuales en distintos países del mundo y cuáles lideran el llamado Índice Global de Promiscuidad (IPG) en 2025.

El World Population Review es una organización independiente que recopila y analiza datos demográficos y estadísticos a nivel mundial. En esta ocasión, su informe evaluó a 45 países a partir de seis indicadores clave: la edad promedio en la que se pierde la virginidad, el número promedio de parejas sexuales, la tasa de enfermedades de transmisión sexual (ETS), la aceptación moral del sexo prematrimonial entre adultos, la legalidad de la prostitución y la legalidad de las relaciones sexuales antes del matrimonio.



¿Cuál es el país con mayor puntuación?

De acuerdo con el ranking, Australia encabeza la lista como el país más promiscuo del mundo en 2025, con una puntuación total de 360 puntos en el Índice Global de Promiscuidad. Le siguen Brasil (341), Grecia (337), Chile (335) y Nueva Zelanda (327), conformando el top cinco del listado.

Estos países destacan, principalmente, por una mayor apertura cultural frente al sexo casual, una edad temprana de inicio de la vida sexual y una mayor aceptación social de las relaciones sin compromiso. En el caso de Australia y Brasil, el estudio también resalta la normalización de las relaciones sexuales prematrimoniales y una percepción más flexible frente a la monogamia tradicional.



Otros países que integran el ranking 45 de países con mayor con hábitos sexuales

6.Alemania: 322

7.Italia: 318

8.Suiza: 316

9.Tailandia: 313

10.Sudáfrica: 310

11.República Checa: 306

12.Finlandia: 304

13.Reino Unido: 299

14. Japón: 293

15. Estados Unidos: 292

16. Países Bajos: 291

17. México: 289

18. Dinamarca: 289

19. Islandia: 289

20.Canadá: 288



Otros países que también integran el top 45 del Índice Global de Promiscuidad son Turquía (286), Suecia (284), España (281), Austria (280), Francia (278), Hungría (277), Noruega (277) y Eslovaquia (277). A ellos se suman Portugal (269), Bélgica (267), Irlanda (264), Rusia (259), Israel (258), Polonia (255) y Singapur (251).



La lista continúa con Croacia y Taiwán (246), Corea del Sur (238), Hong Kong (237), Nigeria (229) y Vietnam (223). En los últimos lugares del ranking aparecen Malasia (176), Indonesia (175), China (170) e India (170), países donde las métricas sociales, culturales y legales influyen en una puntuación más baja dentro del índice.



¿Y Colombia aparece en el ranking?

La respuesta es no. Colombia no aparece dentro del listado de los países con mayor puntuación en el Índice Global de Promiscuidad, lo que indica que, en comparación con otras naciones, el comportamiento sexual de los colombianos se ubica en un rango intermedio.

Sin embargo, esto no significa que Colombia pase desapercibida en otros indicadores relacionados con la vida afectiva y sexual. De hecho, al contrastar estos datos con estudios alternativos, como el Índice de Satisfacción con la Vida Amorosa 2025, elaborado por Ipsos, el panorama cambia notablemente.

Según la encuesta global, realizada en 30 países, Colombia ocupa el primer lugar en satisfacción con la vida amorosa, superando a naciones como Tailandia, México y Chile. El estudio revela que los colombianos se sienten más satisfechos tanto con su vida sentimental como con su vida sexual.

El informe indica que el 83 % de los colombianos dice sentirse amado, una cifra que supera ampliamente el promedio global del 76 %. Además, Colombia lidera el índice de satisfacción con la vida sexual, lo que sugiere que, aunque el país no esté entre los más promiscuos, sí destaca por la calidad y el bienestar emocional en sus relaciones, a diferencia de países asiáticos como Japón que aparece en el top, pero hace parte de los países menos satisfechos entre los que fueron encuestados.



Promiscuidad no siempre equivale a satisfacción

Los expertos señalan que una alta puntuación en promiscuidad no necesariamente se traduce en mayor felicidad o bienestar. De hecho, el mismo estudio evidencia que algunos países con altos niveles de promiscuidad presentan tasas elevadas de ETS o menores niveles de satisfacción emocional.

Asimismo, investigaciones previas, como las del psicólogo David P. Schmitt y su Inventario de Orientación Sociosexual (SOI), advierten que muchos de estos datos son autodeclarados, lo que puede generar sesgos culturales y sociales. En algunas sociedades, hablar abiertamente de sexo es aceptado; en otras, sigue siendo un tema tabú, lo que influye directamente en las respuestas.

El informe del World Population Review aclara que la promiscuidad no debe entenderse como un juicio moral, sino como un reflejo de normas culturales, marcos legales y actitudes sociales frente a la sexualidad. En ese sentido, cada país construye su propia relación con el sexo, influenciada por la religión, la educación, la economía y los cambios generacionales.

Mientras Australia lidera el ranking de promiscuidad, Colombia se consolida como uno de los países más satisfechos con su vida amorosa, demostrando que la frecuencia no siempre es el factor determinante, sino la forma en que se viven y se entienden las relaciones.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL