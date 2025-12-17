En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
VOLCÁN PURACÉ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Este es el país con mayor hábito de relaciones sexuales, según un estudio: ¿está Colombia en el top?

Este es el país con mayor hábito de relaciones sexuales, según un estudio: ¿está Colombia en el top?

Un estudio internacional analizó conductas sexuales en más de 40 países y estableció un ranking de los países con mayor actividad sexual en el mundo.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Este es el país con mayor hábito de relaciones sexuales, según un estudio: ¿está Colombia en el top?
El estudio está basado en diferentes fundamentos-
Canva

Publicidad

Publicidad

Publicidad