El cometa 3I/ATLAS pasará "cerca" de la Tierra en pocos días, confirmó la NASA: fecha exacta

La comunidad científica mantiene su interés sobre el cometa 3I/ATLAS, el tercer objeto confirmado de origen interestelar que visita nuestro sistema solar. Este fue descubierto a mediados de 2025, despertando gran interés por su trayectoria y su extraño comportamiento.



Los nuevos cálculos orbitales confirmaron que el cometa estaría más cerca de la tierra en los próximos días. A pesar de que la palabra "acercamiento" puede generar inquietud, las agencias espaciales, incluyendo la NASA, han reiterado que este fenómeno no implica ningún riesgo de impacto ni peligro para nuestro planeta.



¿Qué es el cometa 3I/ATLAS y cuándo pasará por la tierra?

El cometa 3I/ATLAS fue identificado inicialmente por el sistema ATLAS en Chile el 1 de julio de 2025. Su relevancia científica nace en su curiosa procedencia, ya que a diferencia de los cometas tradicionales, este objeto fue expulsado de otro sistema estelar, viajando a través del espacio antes de ingresar temporalmente en el nuestro. Su trayectoria hiperbólica confirma que el cometa no se originó ni quedó atrapado por la gravedad de nuestro Sol.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los análisis orbitales muestran que 3I/ATLAS proviene de la dirección general de la constelación de Sagitario, una zona donde se encuentra el bulbo central de la Vía Láctea. Aunque no es posible identificar su sistema estelar de origen, se entiende que fue expulsado hace millones o incluso miles de millones de años por alguna interacción gravitacional fuerte, como un encuentro cercano con un planeta gigante, la influencia de una estrella compañera o el paso por una región densa de estrellas.

Se estima que el cometa posee un tamaño considerable, entre 5 y 11 kilómetros de diámetro, lo que lo convierte en el cometa interestelar más grande descubierto hasta la fecha. Con el paso de las semanas desde su detección, los especialistas debieron refinar las proyecciones iniciales a medida que se recopilaban más datos de observación, permitiendo ajustar la fecha de su máxima proximidad a la Tierra, estimando que esto sucederá el próximo 19 de diciembre de 2025.



El 3I/ATLAS pasará a una distancia de aproximadamente 270 millones de kilómetros. Esta medida equivale a 1,8 unidades astronómicas, una distancia muy superior a la de la Luna y casi el doble de la que separa a la Tierra del Sol, descartando cualquier posibilidad de colisión.



¿Por qué el el cometa 3I/ATLAS es tan extraño?

Expertos como el astrofísico Avi Loeb de la Universidad de Harvard han catalogado hasta 12 comportamientos inusuales que no se alinean con la física de los cometas conocidos, por lo que el seguimiento del 3I/ATLAS ha sido intensivo. Una de las características más desconcertantes fue la detección de una "cola invertida" o anticola entre julio y agosto de 2025, un fenómeno que parecía apuntar directamente hacia el Sol, desafiando la regla habitual de que la cola de un cometa siempre apunta en dirección opuesta a nuestra estrella debido al viento solar.



Sin embargo, hacia finales de septiembre de 2025, los telescopios avanzados, como el James Webb y el Hubble, registraron una transformación, mostrando que la cola había adoptado la forma tradicional, extendiéndose ahora en dirección opuesta al Sol.

Publicidad

LEA TAMBIÉN: Astrofísico de Harvard asegura que el cometa 3I/ATLAS presenta "anomalías" inexplicables

El estudio de 3I/ATLAS es crucial porque proporciona una ventana única hacia la composición del material formado fuera de nuestro vecindario solar. La observación es clave para comprender mejor los sistemas planetarios más allá del nuestro. Los datos recolectados, como los espectroscópicos del James Webb, sugieren que el dióxido de carbono es el principal responsable de la actividad del cometa, impulsando chorros de gas y polvo.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL