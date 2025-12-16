En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ACCIDENTE DE BUS EN ANTIOQUIA
ELECCIONES EN CHILE
TRUMP
ELN
SALARIO MÍNIMO
TOLIMA VS JUNIOR

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / El cometa 3I/ATLAS pasará "cerca" de la Tierra en pocos días, confirmó la NASA: fecha exacta

El cometa 3I/ATLAS pasará "cerca" de la Tierra en pocos días, confirmó la NASA: fecha exacta

El cometa 3I/ATLAS alcanzará en los próximos días su punto más cercano a la Tierra, manteniendo a la comunidad científica en alerta por su extraño comportamiento.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Cambio en el cometa 3I/ATLAS genera alerta en la comunidad científica: ¿Es un riesgo para la Tierra?
Los científicos resaltan que no representa un peligro para la humanidad -
NASA

Publicidad

Publicidad

Publicidad