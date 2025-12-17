En vivo
Encuentran muerta a la jueza Vivian Polanía en Cúcuta: estaba junto con su bebé de dos meses

Encuentran muerta a la jueza Vivian Polanía en Cúcuta: estaba junto con su bebé de dos meses

La Policía aún no ha dado a conocer la causa del deceso, y se encuentra en el lugar adelantando las labores urgentes para determinar qué fue lo que ocurrió.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 17 de dic, 2025
Jueza Vivian Polanía.
Jueza Vivian Polanía.
