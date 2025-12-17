Encuentran muerta a la jueza Vivian Polanía en Cúcuta: estaba junto con su bebé de dos meses

Las autoridades confirmaron que la jueza Vivian Polanía fue hallada muerta en su residencia en Cúcuta, junto con su hijo de dos meses, quien se encuentra a salvo. La Policía aún no ha dado a conocer la causa del deceso, y se encuentra en el lugar adelantando las labores urgentes para determinar qué fue lo que ocurrió.

Polanía solía investigar las bandas criminales en capital de Norte de Santander y en la zona de frontera. También es recordada por ser suspendida en varias ocasiones debido a diversos comportamientos. Uno de ellos ocurrió el pasado 16 de noviembre de 2022, cuando apareció en una audiencia virtual recostada en una cama, fumando y con poca ropa.

