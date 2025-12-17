En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
VOLCÁN PURACÉ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Las dos versiones de los gozos que se cantan en las novenas de Navidad en Colombia: "Jesús, viva"

Las dos versiones de los gozos que se cantan en las novenas de Navidad en Colombia: "Jesús, viva"

Varios usuarios en redes sociales notaron que en Antioquia el canto de los gozos no se interpreta exactamente igual que en otras regiones. Le contamos de qué se trata.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 17 de dic, 2025
Comparta en:
Las dos versiones de los gozos que se cantan en las novenas de Navidad en Colombia: "Jesús, viva"
La novena, que también es un momento par reunirse en familia, es interpretada de maneras diferentes en Colombia. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad