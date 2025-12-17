Habla mamá de Jaime Esteban Moreno, joven asesinado en fiesta de Halloween: "Un crimen sin piedad"

El pasado 31 de octubre, todo Colombia se indignó y se unió al dolor de una familia bogotana que perdió a uno de sus integrantes en medio de una fiesta de Halloween. Jaime Esteban Moreno fue atacado a golpes por varias personas en una calle de la capital, aunque intentó huir, la golpiza le quitó la vida y causó dolor nacional.

En diálogo con Aguas Profundas, Mónica Jaramillo y David Moreno Jaramillo, madre y hermano de la víctima, hablaron sobre cómo era la vida de Jaime Esteban, qué pasó ese día, lo que esperan de la justicia colombiana y cómo pasan estas fechas especiales con el duelo. "Despedí a mi hijo para una fiesta con sus amigos y en menos de 24 horas estaba muerto", recordó ella.



"Era un hombre tranquilo"

La conversación con la familia de Jaime Esteban está marcada por la nostalgia y la alegría al recordar los 20 años que disfrutaron con él, un joven que, según sus palabras, era pacífico y apasionado por la Ingeniería de Sistemas, la carrera universitaria que cursaba en la Universidad de Los Andes. Lo describieron como un joven amable y carismático, "un bacán".

"Cuando uno compartía con él lo veía sonriendo mucho, era tímido y reservado", recordó su hermano menor. Mónica Jaramillo resaltó lo comprometido que era su hijo con sus estudios y los felices que fueron con los años que compartieron juntos. "Nos quedan 20 años de infinita gratitud porque fuimos muy felices, disfrutamos muchísimo su presencia en nuestras vidas".



David recordó que, por su personalidad, Jaime Esteban no era un joven que acostumbrara a salir de rumba, aunque claro que disfrutaba de fiestas con sus amigos. Este último semestre en particular, había pasado mucho tiempo encerrado en su cuarto trabajando en un proyecto para su universidad, tanto que muchas veces su hermano y su mamá le llevaban la comida hasta la habitación.



"No entiende uno cómo pueden quitarle la vida a una persona de esa manera tan violenta, sin piedad, a golpes", señaló Mónica Jaramillo, quien resaltó que esta tragedia afectó emocionalmente a toda su familia. A pesar del apoyo que han recibido de sus seres queridos, conocidos, entidades y médicos, la madre y el hermano de la víctima resaltaron que es difícil aliviar el dolor.

Dentro de sus mejores recuerdos están los paseos familiares y para David, particularmente, el apoyo incondicional que siempre le brindó Jaime Esteban en su carrera como trombonista. Compartían su gusto por la música, tanto que habían planeado ir juntos al concierto de Bad Bunny en Medellín. "Voy a ir sin él, tengo que ir por recordarlo, pero es horrible pensar ir sin él a algo que soñamos y planeamos".

