Sena anunció construcción de nueva sede en Colombia con programas gratuitos: dónde queda

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la construcción de un nuevo proyecto de infraestructura educativa que funcionará en el mismo predio donde durante años funcionó el antiguo Terminal de Transporte de Tunja, Boyacá. Bajo el nombre de 'Tunja, tierra fértil', la iniciativa contempla la creación de un Distrito de Innovación orientado a "fortalecer la infraestructura para la formación, el emprendimiento y la generación de empleo", según indicó la entidad.

El proyecto hace parte de una nueva estrategia del Sena que pretende modernizar sedes en distintas regiones del país. En el caso de la capital boyacense, la intervención busca responder a la creciente demanda de programas técnicos y tecnológicos, "consolidando a Tunja como un punto clave para la articulación entre talento humano, sector productivo e innovación en el centro-oriente del país", con espacios adecuados para el desarrollo de procesos educativos.



Sena anunció construcción de nueva sede en Tunja, Boyacá

De acuerdo con la información oficial, la obra tendrá una inversión superior a los 33 mil millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de 14 meses. La construcción estará a cargo del Consorcio Obras SRB-26, mientras que la interventoría será responsabilidad del Consorcio Intervía Sena 205. Ambas figuras deberán garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos, administrativos y financieros establecidos para este tipo de proyectos públicos.

El nuevo Distrito de Innovación contará con 3.060,37 metros cuadrados de área útil distribuidos en cuatro pisos y un sótano. En total, se habilitarán 38 ambientes de formación, entre los que se incluyen aulas convencionales, talleres especializados y espacios destinados a servicios complementarios para aprendices. Entre los distintos servicios que la entidad espera ofrecer se encuentran:



Auditorio

Biblioteca

Cafetería

Áreas de bienestar (enfermería, atención psicológica y sala materna)

Ambientes tecnológicos

Espacios para fábrica de software

Laboratorio de televisión y emisora

HUB de innovación y prototipado

Talleres enfocados en telecomunicaciones

Espacios de producción audiovisual

Ambientes de robótica, electrónica y desarrollo de software

Durante el acto de inicio de obra, el director general del Sena, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, destacó que es una sede "espectacular, una sede con unos diseños que fueron hechos por quizá uno de los arquitectos más importantes de este país, por el arquitecto Daniel Bonilla. Fue un concurso de arquitectura y ganó", indicó el funcionario.



Nueva sede CEGAFE del Sena tendrá 16 ambientes de formación

De manera complementaria, el proyecto también desarrollará la nueva sede CEGAFE – Etapa 1, correspondiente al Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial del Sena Regional Boyacá, que abarcará 3.383,93 metros cuadrados y dispondrá de 16 ambientes de formación, cada uno con capacidad para 30 aprendices.



La sede CEGAFE beneficiará de forma directa a 1.440 aprendices en tres jornadas diarias y tendrá un área de influencia que comprende 25 municipios cercanos a Tunja. La ampliación permitirá incrementar la cobertura en programas relacionados con gestión empresarial, servicios administrativos y acompañamiento a unidades productivas.



El Distrito de Innovación pretende, además, ofrecer espacios para la Agencia Pública de Empleo, con el fin de facilitar la intermediación laboral y acercar la oferta de mano de obra calificada a las necesidades del sector empresarial. En paralelo, se habilitarán zonas destinadas al acompañamiento de emprendimientos, con énfasis en iniciativas de base tecnológica.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co