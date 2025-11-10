En vivo
ESTILO DE VIDA
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Fecha oficial de vacaciones de fin de año en colegios públicos de Antioquia en 2025: tome nota

Fecha oficial de vacaciones de fin de año en colegios públicos de Antioquia en 2025: tome nota

La Secretaría de Educación de Antioquia ya definió oficialmente las fechas del calendario académico en los municipios no certificados del departamento. Tenga en cuenta estas fechas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 10 de nov, 2025
Confirman fecha oficial de vacaciones en colegios públicos de Antioquia
Las instituciones educativas oficiales de Antioquia de calendario "A" iniciaron clases el 20 de enero de 2025. -
Alcaldía de Medellín

