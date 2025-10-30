En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
B KING Y REGIO CLOWN
MEDIDAS MOTOS EN BOGOTÁ
DANIEL KOVALIK
NEQUI
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Confirman fecha oficial de vacaciones en colegios públicos de Medellín: tome nota

Confirman fecha oficial de vacaciones en colegios públicos de Medellín: tome nota

La Secretaría de Educación de Medellín publicó el calendario académico para el año escolar 2025, estableciendo las fechas clave que marcarán el cierre de las actividades educativas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Confirman fecha oficial de vacaciones en colegios oficiales de Medellín
La medida busca garantizar la adecuada planeación del año escolar en Medellín. -
Secretaría de Educación/ Freepik

Publicidad

Publicidad

Publicidad