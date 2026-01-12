Una batalla tras otra, la gran premiada en los Golden Globes 2026: lista completa de ganadores

"Una batalla tras otra" brilló en los Golden Globes 2026 (Globos de oro en español) el domingo, aunque su protagonista, Leonardo DiCaprio, no logró imponerse a Timothée Chalamet en uno de los duelos más esperados de la gala.



La cinta de Paul Thomas Anderson, que narra la historia de un revolucionario envejecido (DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), llegó con nueve nominaciones y, a mitad de la ceremonia, ya había conquistado los premios a mejor director, mejor guion y mejor actriz de reparto para Teyana Taylor.

Sin embargo, el galardón a mejor actor principal fue para Chalamet, reconocido por su papel como un ambicioso jugador de pimpón en los años 50 en "Marty Supreme".

"Muchas gracias desde el fondo de mi corazón. Estoy en una categoría con muchos grandes; esta categoría está repleta de talento. Los admiro a todos", expresó Chalamet, quien superó a George Clooney ("Jay Kelly") y Ethan Hawke ("Blue Moon").



El actor recordó que sus cuatro derrotas anteriores en los Globos "hacen que este momento sea aún más dulce", antes de agradecer a su novia Kylie Jenner.



Los Globos de Oro marcan un hito en la temporada de premios de Hollywood, que culminará en marzo con los Oscar. Se espera que "Una batalla tras otra", con su marcado trasfondo político, convierta más nominaciones en victorias, incluida la de mejor comedia o musical.

La película, que mezcla radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos, ha conectado con público y crítica en un contexto de fuerte polarización en Estados Unidos.



"Pecadores" contra "Hamnet"

La separación entre comedias y dramas en los Globos impidió que "Una batalla tras otra" se enfrentara directamente a "Pecadores", considerada su gran rival en la carrera hacia el Óscar.

Esta ficción, ambientada en el sur segregacionista de los años 30, combina horror vampírico con ritmos de blues y se llevó los premios a mejor banda sonora y mejor logro cinematográfico y de taquilla.

En la categoría de mejor drama, la favorita es "Hamnet", protagonizada por Paul Mescal como William Shakespeare. Basada en la novela de Maggie O’Farrell, la película explora el duelo de Agnes y Shakespeare tras la muerte de su hijo.

Jessie Buckley, en el papel de la esposa del dramaturgo, parte como favorita a mejor actriz.

Otra contendiente es la noruega "Valor sentimental", dirigida por Joachim Trier, que retrata la compleja relación de un padre cineasta con sus dos hijas. Por esta producción, Stellan Skarsgård obtuvo el premio a mejor actor de reparto.



Las guerraras del k-pop, ganadora a mejor canción

Rose Byrne fue reconocida como mejor actriz de comedia por "If I Had Legs I’d Kick You". El éxito animado de Netflix "Las guerreras k-pop" se llevó el premio a mejor canción.

El thriller brasileño "El agente secreto" ganó como mejor película de habla no inglesa, con Wagner Moura consolidándose como favorito en la categoría de mejor actor de drama.

La ceremonia fue inaugurada por Nikki Glaser, quien lanzó bromas sobre diversos temas, incluyendo los archivos del gobierno estadounidense con tachaduras sobre el caso de Jeffrey Epstein.

"El Globo de Oro a mejor montaje es para el Departamento de Justicia", ironizó.

En la alfombra roja, figuras como Mark Ruffalo, Natasha Lyonne y Wanda Sykes lucieron pines con el mensaje "Be good" (Sé bueno), en homenaje a Renee Good, la mujer estadounidense cuyo asesinato a manos de un agente migratorio ha reavivado las protestas contra la política de Donald Trump.

"Hagamos lo correcto", dijo Jean Smart al recibir el premio a mejor actriz en serie de comedia por "Hacks", también portando el distintivo.



Lista de ganadores en los Globos de Oro

Esta es la lista de los ganadores en las principales categorías de la 83ª edición de los Globos de Oro, que se entregaron el domingo. Una batalla tras otra fue la gran ganadora de la noche con cuatro premios, incluidos los de mejor comedia y mejor director.

Películas ganadoras en los Golden Globes 2026

Mejor película, drama: "Hamnet"

Mejor película, musical o comedia: "Una batalla tras otra"

Mejor actor, drama: Wagner Moura, "El agente secreto"

Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, "Hamnet"

Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, "Marty Supreme"

Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, "If I Had Legs, I’d Kick You"

Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, "Valor sentimental"

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, "Una batalla tras otra"

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, "Una batalla tras otra"

Mejor película en lengua no inglesa: "El agente secreto" (Brasil)

Mejor logro cinematográfico y en taquilla: "Pecadores"

Mejor película animada: "Las guerreras k-pop"

Premios para televisión en los Golden Globes 2026

Mejor serie dramática: "The Pitt"

Mejor actor, drama: Noah Wyle, "The Pitt"

Mejor actriz, drama: Rhea Seehorn, "Pluribus"

Mejor serie musical o de comedia: "The Studio"

Mejor actor, musical o comedia: Seth Rogen, "The Studio"

Mejor actriz, musical o comedia: Jean Smart, "Hacks"

Mejor miniserie o película para TV: "Adolescencia"

Mejor actor, miniserie o película para TV: Stephen Graham, "Adolescencia"

Mejor actriz, miniserie o película para TV: Michelle Williams, "Morir de placer"

