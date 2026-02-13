Tina revela si hay brujería dentro del Desafío Siglo XXI: "El brujo es él"

Desde el inicio del Desafío Siglo XXI, el ingreso de las mellizas dio de qué hablar entre los participantes y televidentes. Luego de algunas polémicas y diferencias con sus compañeros, una de ellas estuvo muy cerca de llegar a la final. Tina, la más reciente eliminada del juego, vivió un Desafío en el que fue subestimada, jugó con sus compañeros y salió dispuesta a desenmascarar a más de uno.

En diálogo con el podcast de Lo Más Viral, la exdesafiante recordó su paso por la competencia, las situaciones en las que se vio envuelta y habló sin filtro sobre aquellos jugadores con los que no quedó en buenos términos.

Tina recordó que desde un inicio en el Desafío Siglo XXI sus compañeros le demostraron que no creían en ella. "En Beta éramos esos en los que nadie creía, nadie confiaba. De pronto me veían muy princesa, muy modelo, poco resistente". Agregó que la situación no mejoró cuando cambió de equipos porque "Leo y Zambrano me cuestionaban todo el tiempo, me tocó muy duro en convivencia en Alpha y Gamma".



La modelo y deportista dice con firmeza que los participantes con los que tuvo por relación y a quienes considera "hipócritas" fueron Leo, Zambrano y Manuela. Mientras que sorprendió al asegurar que, a diferencia de su melliza, tiene una buena con relación con Abrahan, a quien calificó como un "villano de frente". También recordó a Eleazar y señaló que "era el único que me apoyaba".



¿Qué pasó entre Tina y Eleazar?

Tina fue criticada, dentro y fuera de la competencia, por la cercanía que tuvo con Eleazar en su paso por Alpha. En medio de la entrevista no tuvo problema con reconocer que sí manipuló al desafiante, pero resaltó que esa no fue su intención. "Eso fue algo que se dio en el juego, el juego me fue llevando a usar esa estrategia. Eso me evitó un chaleco, todos me querían enchalecar desde que llegué y tenía que buscar la manera de cuidarme. Si ellos querían jugar conmigo, yo jugué con ellos".



La desafiante contó que a lo largo de la competencia escuchó muchas veces comentarios de sus compañeros llamándola "débil" o haciendo planes para sacarla del juego. Es por eso que al contar con el apoyo de Eleazar, decidió usarlo a su favor. Sin embargo, aclaró que cuando notó que los sentimientos de su compañero se hacían más serios le puso fin a la situación.

"Él conmigo fue súper bien y yo fui súper clara con él cuando me sentí incómoda, sentí que las cosas iban para otro lugar, le dije que lo mejor era tomar distancia. El hecho de que sea coqueta no quiere decir que yo quería ir a acostarme con alguien. Estuve en una ditu con él porque no tenía comida y si yo no tengo comida y alguien me lleva a comer, después de tantos días, claramente voy a aceptar".



¿Qué opina de Zambrano?

"La energía de él no me gusta, no vibro con él. Hay muchas cosas de su personalidad que no van conmigo. Es demasiado machista", expresó Tina cuando le preguntaron qué piensa de Zambrano, participante con el que tuvo diferencias y se enfrentó en varias ocasiones fuertemente.

Recientemente, Zambrano acusó a Valkyria de ser "bruja", pero Tina sorprendió al indicar que Zambrano es "santero". "Eso no es mentira, él lo ha dicho abiertamente".

"En varias ocasiones tuve muchos inconvenientes con él, sé que hay gente buena y mala, gente a la que le gusta la brujería buena y la mala, la blanca, la negra. Hubo un momento en el que él me dijo: 'la brujería que está haciendo le está sirviendo' y yo le dije: 'el brujo es usted no yo'".

Tina aseguró que en esa discusión Zambrano le dijo que "yo le puedo hacer mucho daño", algo a lo que ella no le dio importancia, pero "en la última muerte sentí una energía muy pesada, inclusive tuve un sueño muy fuerte, estuve muy desconcentrada". Sobre el sueño tan solo quiso decir que "fue una revelación y lo vi a él".

La exdesafiante también habló sobre la relación amorosa que crece entre Zambrano y Miryan, señalando que espera que la competidora no salga lastimada. "Miryan es una persona muy noble, Zambrano no representa a los colombianos, es una persona que carece de ética, de valores, de principios, puede ser campeón, correr 400 metros, pero antes de cualquier cosa uno tiene que ser persona y cuidar lo que dice. Espero que Miryan no salga lastimada y que esté bien".

