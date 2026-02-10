Lanzan becas del 100% para estudiar carrera tecnológica con alta demanda laboral

La Secretaría de Educación de Santiago de Cali socializó por medio de sus canales oficiales la convocatoria Jóvenes creaTIvos 2026, una iniciativa que busca fortalecer las competencias de jóvenes en áreas clave del entorno digital y productivo. El programa es liderado por la Fundación "ROFÉ – Toca una Vida", y ofrece becas del 100% en áreas relacionadas con tecnología, emprendimiento y habilidades socioemocionales, dirigido a estudiantes y jóvenes egresados de instituciones educativas oficiales.

La convocatoria está dirigida, principalmente, a estudiantes de los grados décimo (10°) y undécimo (11°) de instituciones educativas oficiales, así como a jóvenes que se hayan graduado en los años 2023, 2024 o 2025. Los jóvenes seleccionados podrán acceder a la totalidad del proceso de formación de manera gratuita en los siguientes campos que tienen alta demanda laboral:



En el caso de Cali, la Secretaría de Educación hace un llamado especial a los jóvenes de la ciudad para que conozcan los detalles de la iniciativa y evalúen la posibilidad de postularse. La fecha límite para completar el proceso de inscripción es el 15 de febrero de 2026, hasta las 11:59 p. m. Una vez cerrado el periodo de postulaciones, se iniciará la fase de selección de los participantes, de acuerdo con los criterios establecidos por la organización del programa.

Los requisitos para aplicar a convocatoria Jóvenes creaTIvos 2026

Aunque el programa tiene alcance nacional e incluso internacional - con participación de jóvenes de otras ciudades de Colombia y de países como Panamá, Ecuador y Uruguay -, uno de los requisitos fundamentales para los aspirantes de Cali es residir en la ciudad y contar con la disponibilidad para asistir a las actividades presenciales que se desarrollarán como parte del proceso formativo. Para postularse a la convocatoria Jóvenes creaTIvos 2026, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser estudiante de grado décimo (10°) u undécimo (11°) de una Institución Educativa Oficial, o haberse graduado en los años 2023, 2024 o 2025.

Contar con acceso a un computador.

Disponer de conexión a internet que permita el desarrollo de las actividades virtuales.

Tener entre 14 y 25 años

Residir en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellin o en el Valle de Aburrá

Estos requisitos buscan garantizar que los participantes cuenten con las condiciones mínimas para aprovechar el proceso formativo y cumplir con los compromisos académicos del programa. El único compromiso requerido es la disposición para participar activamente en las actividades académicas, cumplir con los horarios establecidos y mantener un proceso constante de aprendizaje durante la duración del programa.



"Si tienes entre 14 y 25 años, vives en Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena o Medellin y te gusta la tecnología, pero todavía no sabes por dónde empezar, ¡esta puede ser la oportunidad perfecta para ti! Fundación ROFÉ y Sofka Technologies están ofreciendo becas del 100% para el programa Jóvenes creaTIvos 2026", se lee en el anuncio oficial de la convocatoria.



Modalidad y duración del programa para estudiar tecnología

La formación se desarrollará bajo una modalidad híbrida, que combina actividades virtuales y encuentros presenciales. En el caso de Cali, aproximadamente el 70% de las sesiones se realizará de manera virtual, mientras que el 30% restante corresponderá a actividades presenciales, que incluyen talleres, encuentros grupales y otras dinámicas formativas.



El programa tendrá una duración total de ocho meses, tiempo durante el cual los participantes deberán cumplir con una ruta académica previamente establecida. Esta estructura permite que los jóvenes puedan combinar la formación con sus estudios formales u otras responsabilidades, siempre que cuenten con la disponibilidad necesaria para atender las sesiones y actividades propuestas.



¿Cómo inscribirse a la convocatoria?

Las personas interesadas en participar deben realizar su inscripción a través del formulario habilitado por la Fundación ROFÉ – Toca una Vida, disponible en el enlace: https://tocaunavida.org/convocatoria2026/. Tenga en cuenta que la fecha límite para completar el proceso de inscripción es el 15 de febrero de 2026, hasta las 11:59 p. m. El formulario de inscripción solicita en un principio los siguientes datos obligatorios:



Correo electrónico personal, el cual debe ser verificado cuidadosamente antes de enviar la información.

Nombres y apellidos completos del aspirante.

Número de WhatsApp activo, que servirá como principal canal de comunicación durante el proceso.

Número telefónico alterno, correspondiente a un familiar o persona cercana.

Tipo de identificación.

Número de identificación, que debe ingresarse sin puntos ni comas.

Ciudad o población de residencia.

Dirección residencial actual.

Fecha de nacimiento.

Selección de la talla de camisa (S, M, L o XL), información requerida para actividades presenciales del programa.

