Colombia vuelve a tener este puente festivo en 2026: la ley lo permitió tras más de 7 años

Colombia tendrá en 2026 nuevamente 18 días festivos oficiales, conforme al calendario nacional. De ese total, 11 se trasladan al lunes, lo que convierte al calendario en uno especialmente favorable para planear fines de semana largos. Sin embargo, hay un feriado que permitirá un fin de semana largo más para trabajadores y estudiantes en 2026; se trata de un puente que no se daba desde 2019.

El calendario de festivos en Colombia está marcado por celebraciones religiosas, fechas patrias y conmemoraciones históricas. Además, gracias a la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, varios festivos se trasladan al lunes siguiente, lo que facilita la creación de los tradicionales "puentes festivos", muy aprovechados por trabajadores, estudiantes y el sector turístico.

Los meses que tendrán al menos un día festivo son: enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre, lo que permite distribuir los descansos a lo largo del año. Además, meses como febrero y septiembre no tendrán días de descanso oficial.



Colombia recupera un puente festivo en 2026

Una de las fechas que más llama la atención este año es el 20 de julio, Día de la Independencia, que caerá lunes y permitirá un descanso continuo de tres días. La última vez que esta conmemoración coincidió con el inicio de semana fue en 2019. Además, el regreso del puente no obedece a una ley nueva ni a una modificación reciente del Código Sustantivo del Trabajo.



Este puente festivo se trata simplemente de la rotación natural del calendario, pues en años anteriores, el 20 de julio cayó entre semana o en fin de semana, lo que impidió que se configurara un puente como tal. En 2026, al ubicarse en lunes, generará un descanso extendido sin necesidad de traslados, gracias a conocida ley.

En Colombia, buena parte de los festivos se rige por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, impulsada por el jurista cartagenero Raimundo Emiliani Román. Esta norma estableció que varias celebraciones religiosas y civiles se trasladaran al lunes siguiente cuando no coincidieran con ese día, con el fin de promover los fines de semana largos.

Gracias a esa legislación, fechas como el Día de Reyes, San José, la Ascensión del Señor, Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús, San Pedro y San Pablo, la Asunción de la Virgen, el Día de la Raza, el Día de Todos los Santos y la Independencia de Cartagena suelen convertirse en puentes cuando no caen lunes. Sin embargo, el 20 de julio es una fecha fija que no se traslada, por lo que solo se convierte en puente cuando coincide directamente con el inicio de semana.

El puente del 20 de julio tendrá además una particularidad: coincidirá con la temporada de vacaciones de mitad de año en la mayoría de colegios y universidades del país. Esto podría influir en la movilidad interna, la ocupación hotelera y la programación de actividades culturales y cívicas relacionadas con la conmemoración de la Independencia.



Festivos que quedan en Colombia en 2026

23 de marzo (lunes): Día de San José

Día de San José 2 de abril (jueves): Jueves Santo

Jueves Santo 3 de abril (viernes): Viernes Santo

Viernes Santo 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo

Día del Trabajo 18 de mayo (lunes): Ascensión del Señor

Ascensión del Señor 8 de junio (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 20 de julio (lunes): Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de agosto (viernes) : Batalla de Boyacá

: Batalla de Boyacá 17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Día de la Diversidad Étnica y Cultural 2 de noviembre (lunes) : Todos los Santos

: Todos los Santos 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

Conocer estas fechas con anticipación permite coordinar vacaciones, solicitar días libres estratégicos y planear viajes con mayor previsión.

