Ryan Castro anuncia 'Awooween' en El Campín: fecha, precios y preventa de este megaconcierto

Ryan Castro dio a sus seguidores en Bogotá un gran anuncio luego de la noche que tuvo en el Atanasio Girardot en Medellín. El artista paisa anunció un show especial en la capital del país, convirtiendo en una tradición su llegada a la ciudad los 31 de octubre.

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Esta vez, Castro llegará a Bogotá con un evento que ha denominado 'Awooween', una celebración diferente del Halloween, llena de música y directamente en El Campín.



Detalles sobre el concierto de Ryan Castro en Bogotá

La celebración de 'Awooween' tendrá lugar el próximo 31 de octubre de 2026. El escenario elegido para este hito es el Estadio Nemesio Camacho El Campín, un lugar que reafirma el estatus de Ryan Castro como uno de los líderes indiscutibles del movimiento urbano latino.

El espectáculo promete una configuración de escenario 360 grados con un show especial del paísa. "Bogotá, tenemos una cita el 31 de octubre, el Awooween, ustedes saben que esa fecha es mía. La vamos a repetir en El Campín. Voy con todos los poderes, un show nuevo para quebrar eso allá".



Precios y preventa para Ryan Castro en El Campín

La organización, liderada por la productora Breakfast Live, ha definido un cronograma estricto para la adquisición de entradas a través de la plataforma TuBoleta. Los seguidores más fieles tendrán la primera oportunidad en la Preventa Fan, que iniciará el martes 28 de abril a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el miércoles 29 de abril a las 9:59 a. m., o hasta agotar el aforo disponible. Para registrarse, los interesados deben ingresar a link que Castro dejó en sus historias de Instagram.



Inmediatamente después, o incluso antes si se agotan las existencias de la preventa, comenzará la Venta General el miércoles 29 de abril a las 10:00 a.m.. Se recomienda a los interesados realizar su compra con antelación, ya que la demanda proyectada es extremadamente alta tras los antecedentes de sus shows previos.



El evento contará con dos etapas de precios: la Etapa 1 (con descuento) y el Precio Full. Este es el listado con los precios completos, incluyendo servicio, para ver a Ryan Castro en El Campín:



Localidad Precio Total (Suma) Palco Occidental - Awoo* $22.714.000 Gramilla VIP - Awooween* $521.800 Occidental Alta - Sankaween Alta* $510.200 Occidental Baja - Sankaween Baja* $556.600 Oriental Alta - Richiween Alto* $389.600 Oriental Baja - Richiween Baja* $487.000 Norte Alta Menores - Kidsween* $220.400 Sur Alta - Tioween* $220.400

El evento promete posicionar nuevamente a Ryan Castro como uno de los artistas nacionales más queridos en Bogotá. Además, el artista urbano anunció que será una noche llena de sorpresas y dancehall, algo que desde ya emociona a todos sus seguidores, teniendo en cuenta el éxito de su concierto el 25 de abril en Medellín.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co