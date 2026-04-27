Emergencias por lluvias afectan a 25 municipios en Cundinamarca: imágenes de la crisis

Las lluvias registradas durante las últimas 72 horas en Cundinamarca han provocado múltiples emergencias que mantienen en alerta a por lo menos 25 municipios. Las autoridades departamentales reportan afectaciones en vías principales, zonas rurales y sectores urbanos, donde se han presentado deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones.

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De acuerdo con el gobernador Jorge Emilio Rey, uno de los puntos más críticos es el corredor vial que conecta a Mosquera con La Mesa. En esta vía se han identificado al menos dos bloqueos ocasionados por la caída de rocas y material lodoso, especialmente en sectores como Curubital y La Y. Equipos técnicos trabajan en la zona para habilitar, al menos parcialmente, el tránsito en el menor tiempo posible.

"Ha llovido en Cundinamarca durante las últimas 72 horas de manera intensa, hay 25 municipios en estado de emergencia, cuatro vías bloqueadas, la de mayor interés para la movilidad es la que va desde el municipio de Mosquera hacia La Mesa, dos puntos bloqueados por caída de rocas y material lodoso, especialmente en el corredor de Curubital y La Y. Allí estamos trabajando con el concesionario y el ICCU para levantar estos bloqueos y permitir que en horas de la tarde tengamos, por lo menos, un carril habilitado", reportó el gobernador Jorge Emilio Rey.



Municipios de Cundinamarca con mayor afectación

Las autoridades han identificado a La Mesa y Bojacá como dos de los municipios con mayor nivel de afectación. En Bojacá, específicamente en la vereda Robledo Blanco, se mantiene una situación de riesgo debido a la socavación del terreno, un problema que ha venido evolucionando desde hace varios años.



Continuamos en la vía #Anolaima - Corralejas (sector Alto del Trigo) con el equipo técnico de @ICCUGOB rehabilitando el corredor con una motoniveladora, retroexcavadora y volqueta. Esta es una vía que, desde el mes de marzo, ha presentado varias afectaciones por una falla… pic.twitter.com/FLFJM8hWoh — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 27, 2026

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En este sector, cerca de 200 familias podrían verse afectadas ante una eventual avenida torrencial. Por esta razón, se han realizado reuniones de coordinación para evaluar el estado del terreno y definir acciones inmediatas que permitan mitigar el riesgo.

En La Mesa, por su parte, la situación se concentra principalmente en la movilidad. El cierre total de algunos tramos viales ha dificultado el transporte de personas y mercancías, mientras continúan las labores de limpieza y estabilización del terreno.



Intervenciones en otros corredores viales de Cundinamarca

Además de la vía Mosquera – La Mesa, otros corredores también presentan daños importantes. La vía Anolaima – Corralejas, en el sector conocido como Alto del Trigo, registra una falla que ha provocado la pérdida parcial de la banca y deformaciones en la calzada.

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En la Troncal del Rionegro, se reportan puntos críticos en sectores como Cucharal, Capitán, Pan de Azúcar y Paraíso. En estas zonas se han desplegado equipos para retirar material y recuperar las condiciones de transitabilidad.

Las intervenciones se realizan de manera simultánea en varios frentes, con el objetivo de atender las emergencias más urgentes y evitar que los daños se agraven.



Otros municipios afectados

Las lluvias también han generado emergencias en municipios como Guayabal de Síquima, Pandi, Tena, Anolaima, San Bernardo, Anapoima, La Calera, Quebradanegra, Nocaima, San Francisco, Tabio y San Antonio del Tequendama. Entre las situaciones más comunes se encuentran:



Deslizamientos que afectan vías secundarias y terciarias.

Inundaciones en viviendas, especialmente en zonas cercanas a ríos y quebradas.

Desbordamientos de afluentes que aún están siendo evaluados por las autoridades.

En varios de estos municipios se están realizando censos para determinar el número de familias afectadas y establecer las necesidades más urgentes. En lo corrido del año, el departamento ha registrado más de 200 emergencias relacionadas con fenómenos naturales. Solo en abril se han presentado más de 50 eventos, lo que evidencia un aumento en la intensidad de las lluvias y sus efectos.

La respuesta institucional ha sido liderada por la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, que mantiene presencia activa en diferentes municipios. "El departamento mantiene atención permanente en múltiples frentes para mitigar riesgos y proteger la vida", agregó el gobernador.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co