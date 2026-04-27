3 de cada 4 mujeres ya juegan videojuegos y esto está cambiando el PC gaming

Durante años, la conversación alrededor de los videojuegos giró en torno a los mismos perfiles, las mismas plataformas y los mismos hábitos. Sin embargo, el ecosistema empezó a transformarse silenciosamente, ampliando su alcance mucho más allá del jugador tradicional.

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Hoy, hablar de gaming implica entender nuevas dinámicas de consumo, nuevas formas de acceso y, sobre todo, nuevas audiencias que están redefiniendo las reglas del juego. Ya no se trata solo de quién juega, sino de cómo lo hace, desde dónde y por qué.

En ese contexto, las plataformas también han tenido que adaptarse. Mientras algunas priorizan la inmediatez, otras siguen apostando por experiencias más profundas y personalizadas, generando contrastes claros en la forma en que los usuarios se relacionan con los videojuegos.



Más allá del gamer tradicional

Uno de los cambios más importantes tiene que ver con la manera en que las personas descubren nuevos juegos. Durante mucho tiempo, los canales especializados dominaron la conversación: comunidades dedicadas, contenido directo de publishers o espacios enfocados exclusivamente en gaming.



Pero eso también está cambiando. El descubrimiento ahora ocurre en espacios mucho más amplios y cotidianos, como redes sociales, tiendas digitales o recomendaciones cercanas. Esto ha abierto la puerta a perfiles que antes no estaban tan conectados con el ecosistema gamer tradicional.

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Este nuevo panorama obliga a la industria a replantear su enfoque. Ya no basta con hablarle al jugador de siempre; ahora hay que entender a una audiencia mucho más diversa, con intereses y hábitos distintos.

El dato que cambia la conversación

Ese cambio de fondo tiene un punto clave: el 76% de las mujeres a nivel global jugó videojuegos en los últimos seis meses, según el Global Gamer Study 2025 de Newzoo. En otras palabras, 3 de cada 4 mujeres ya hacen parte activa del gaming.

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Lejos de ser una audiencia emergente, las mujeres se han consolidado como un componente central de la industria. Sin embargo, su relación con el gaming no replica exactamente los mismos patrones que históricamente se han visto en los hombres.

Por ejemplo, el gaming móvil se posiciona como el principal punto de entrada, con un 62% de participación entre mujeres, ligeramente por encima del 60% en hombres. Pero al mirar plataformas como PC, la diferencia es más marcada: solo el 28% de las mujeres juega en esta plataforma, frente al 42% de los hombres.

Más que una falta de interés, esto refleja diferencias en acceso, contexto y hábitos de uso.

Una brecha que también se siente en el gasto

El estudio también deja ver otra realidad importante: el gasto dentro del gaming sigue mostrando diferencias. Mientras el 43% de las mujeres reporta invertir en videojuegos, en los hombres la cifra sube al 58%.

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Este gap no necesariamente habla de menor interés, sino de distintos niveles de engagement, acceso a hardware o prioridades de consumo. Es un indicador de que todavía hay barreras que la industria necesita entender y abordar mejor.

El PC como puente hacia una nueva etapa

En medio de este escenario, el PC gaming empieza a tomar un rol distinto. Más que ser únicamente una plataforma de alto rendimiento, se está convirtiendo en un espacio flexible que conecta distintas formas de uso: entretenimiento, trabajo y creatividad.

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Aquí es donde entran dispositivos como las laptops, que ofrecen una experiencia más adaptable a diferentes perfiles. Este tipo de equipos no solo responden a las necesidades del gamer tradicional, sino también a usuarios que buscan versatilidad en su día a día.

Desde la visión de Acer, esta evolución es clave para entender hacia dónde va el mercado. Silvio García, director regional de la compañía para Colombia y México, señala que el PC gaming está migrando hacia una experiencia más inclusiva y flexible, donde el rendimiento sigue siendo importante, pero no es lo único que define la experiencia.

Un cambio que redefine el futuro

Lo que muestran estos datos es claro: el crecimiento del gaming ya no depende únicamente de atraer nuevos jugadores, sino de comprender mejor a quienes ya están dentro.

Las mujeres no son una tendencia ni una audiencia en desarrollo. Son una mayoría activa que está influyendo directamente en cómo evoluciona la industria.

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En ese proceso, el PC tiene una oportunidad única. Su capacidad de adaptarse, escalar y ofrecer experiencias personalizadas lo posiciona como una de las plataformas clave para conectar con esta nueva realidad del gaming global.

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