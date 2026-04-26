¿No sabe qué estudiar? Sena lanzó test gratuito para descubrir su vocación

Elegir qué estudiar después de terminar el colegio es una decisión que suele generar dudas. Para apoyar ese proceso, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ofrece un test de orientación vocacional gratuito que busca ayudar a las personas a reconocer sus intereses y capacidades, y a partir de ello sugerir opciones de formación acordes con su perfil.

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Se trata del Inventario Preferencial de Ocupaciones (IPO), una herramienta diseñada para analizar las preferencias de los usuarios mediante un cuestionario virtual. Su objetivo es brindar una guía clara para quienes no tienen definido un camino académico o desean cambiar de área profesional.

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El test funciona a través de una serie de preguntas relacionadas con actividades, gustos y habilidades. Una vez completado, el sistema procesa la información y establece hasta nueve áreas ocupacionales con las que el usuario presenta mayor afinidad. Este resultado incluye un informe detallado que relaciona esas áreas con programas de formación disponibles dentro de la oferta educativa del Sena.



La entidad cuenta con más de mil programas en su oferta presencial, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan formación técnica o tecnológica. Según el enfoque del test, la idea es que el aspirante pueda tomar una decisión con mayor información, reduciendo el riesgo de deserción o cambios de carrera a futuro.



¿Quiénes pueden realizar la prueba del Sena?

El test está dirigido a cualquier persona interesada en orientar su futuro académico o laboral. Esto incluye:



Estudiantes de último grado de bachillerato

de último grado de bachillerato Personas que ya se graduaron y no han definido qué estudiar

que ya se graduaron y no han definido qué estudiar Trabajadores que desean cambiar de área o mejorar sus competencias

que desean cambiar de área o mejorar sus competencias Ciudadanos en general, incluyendo extranjeros con permiso de estudio en Colombia

No existen restricciones de edad ni requisitos académicos específicos para acceder a la herramienta.



Requisitos para presentar el test del Sena

Aunque el proceso es sencillo, es importante tener en cuenta algunos aspectos básicos para realizar la prueba correctamente:



Registro en la plataforma: el usuario debe crear una cuenta en el sistema Sofía Plus con un correo electrónico activo e ingresar a este link.

el usuario debe crear una cuenta en el sistema Sofía Plus con un correo electrónico activo e ingresar a este link. Conexión a internet estable: al tratarse de una prueba en línea, es recomendable contar con buena conexión para evitar interrupciones.

al tratarse de una prueba en línea, es recomendable contar con buena conexión para evitar interrupciones. Tiempo disponible: el cuestionario debe responderse con calma, por lo que se sugiere disponer de un espacio tranquilo.

el cuestionario debe responderse con calma, por lo que se sugiere disponer de un espacio tranquilo. Respuestas honestas: los resultados dependen directamente de la sinceridad en las respuestas, por lo que no hay respuestas correctas o incorrectas.

¿Para qué sirve el test ocupacional del Sena?

Al terminar el test, el participante recibe un informe personalizado que incluye:



Áreas ocupacionales con mayor afinidad

Descripción de habilidades detectadas

Recomendaciones de programas de formación disponibles

Orientación general sobre posibles caminos educativos

Este resultado no es una decisión definitiva, es tan solo una guía que ayuda a reducir la incertidumbre y a explorar opciones con mayor claridad. Además, permite conocer programas técnicos y tecnológicos que están alineados con las demandas del mercado laboral.

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El objetivo principal de esta estrategia es facilitar la toma de decisiones en el ámbito educativo y reducir la deserción en programas de formación. Al contar con una orientación previa, los estudiantes tienen más probabilidades de elegir una opción acorde a sus intereses y mantenerse en ella. Además, el sistema contribuye a identificar habilidades emprendedoras y potencialidades que pueden ser desarrolladas a través de la formación técnica.

El test de orientación vocacional del Sena está disponible durante todo el año, lo que permite a los interesados acceder en cualquier momento sin depender de convocatorias específicas. Esta disponibilidad permanente amplía las oportunidades para quienes buscan definir o redefinir su proyecto educativo.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co