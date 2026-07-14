Icetex lanza becas del 100% para estudiar vulcanología con universidades del exterior: fechas clave

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) anunció una nueva convocatoria de becas que cubren el 100% internacionales dirigidas a profesionales colombianos que buscan ampliar su formación en áreas relacionadas con la "vulcanología, gestión del riesgo de desastres y mitigación de amenazas volcánicas". La iniciativa permitirá que 25 personas accedan a un curso financiado en su totalidad, sin costo de matrícula para los seleccionados. La formación será impartida por la Universidad de Chile y cuenta con el respaldo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

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De acuerdo con el instituto, el objetivo del programa es fortalecer las capacidades técnicas de profesionales que trabajan en la prevención, el análisis y la atención de fenómenos volcánicos. El curso es denominado "Vulcanología: Procesos, Amenaza y Mitigación en Contexto de Crisis" y está orientado al intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas de distintos países de América Latina y el Caribe para desarrollar "estrategias en la reducción del riesgo de desastres en la región". Las personas interesadas podrán presentar su postulación hasta el 17 de julio de 2026 por medio de la plataforma de internacionalización del Icetex.



¿Quiénes pueden postularse a las becas?

La convocatoria está dirigida a ciudadanos colombianos que cuenten con un título universitario en disciplinas relacionadas con las ciencias de la tierra o áreas afines. Entre los perfiles que podrán participar se encuentran profesionales en geología, geofísica, geografía, ingeniería y otras carreras vinculadas con el estudio del territorio y los fenómenos naturales.

Además del requisito académico, los aspirantes deberán acreditar por lo menos un año de experiencia profesional relacionada con la evaluación de amenazas geológicas, el monitoreo de riesgos o la gestión de desastres. Otro de los criterios establecidos es que actualmente desarrollen actividades en entidades públicas o privadas que trabajen en estos temas, ya sea desde el ámbito técnico, científico o de planeación.



¿Cuánto durará el curso virtual que financia el Icetex?

La formación se realizará completamente en modalidad virtual y con clases sincrónicas, por lo que los participantes deberán conectarse en los horarios establecidos por la organización del programa. Según la información de la convocatoria, el curso comenzará el próximo 17 de agosto y finalizará el 9 de septiembre de 2026. Durante las cuatro semanas de formación, los asistentes abordarán contenidos relacionados con el funcionamiento de los sistemas volcánicos, el monitoreo de actividad volcánica, la evaluación de amenazas, la identificación de peligros y la elaboración de estrategias para enfrentar escenarios de emergencia.



El programa también busca que los participantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en sus lugares de trabajo y fortalecer las capacidades institucionales para responder a eventos asociados con la actividad volcánica. Tenga en cuenta que las becas cubren el 100 % del valor de la matrícula del curso, lo que significa que los profesionales seleccionados no deberán asumir ese costo para acceder a la formación. Recuerde que todos los trámites relacionados con convocatorias del Icetex son gratuitos y no requieren de intermediarios; de hecho, la entidad explica que interesados deben informarse únicamente por los canales oficiales de la entidad y reportar cualquier caso de estafa o fraude.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co