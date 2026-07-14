"Si morimos, morimos juntos": esposa de pasajero que casi fue expulsado por la ventana de un avión

Nuevos detalles se conocen sobre el incidente ocurrido a bordo de un vuelo de Ryanair que regresó de emergencia a Grecia tras el desprendimiento de una ventanilla. Svetlana Grković, esposa del pasajero que estuvo a punto de ser succionado por una ventanilla que se desprendió en pleno vuelo, narró cómo junto a otros viajeros logró evitar que su esposo fuera expulsado del avión y aseguró que durante varios minutos parte de su cuerpo quedó fuera de la aeronave.



El hecho ocurrió el pasado viernes en un vuelo que cubría la ruta entre Tesalónica, Grecia, y Memmingen, Alemania. De acuerdo con Ryanair, la aeronave regresó al aeropuerto de origen poco después del despegue luego de que una ventanilla de pasajeros se desprendiera durante el vuelo. Las autoridades mantienen abierta una investigación para establecer las causas del incidente.

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"La mitad de su cuerpo sobresalía del avión"

Svetlana Grković relató a la emisora pública griega ERT que su esposo, Ljubisa Karović, permaneció "afuera hasta el pecho" durante aproximadamente dos minutos tras la descompresión ocurrida en la cabina.

En declaraciones al medio serbio Nova, recordó cuál fue su primera reacción al ver lo que ocurría."Reaccioné de inmediato y le agarré las piernas. Pensé: 'Si morimos, morimos juntos'".La mujer explicó que no actuó sola. Con la ayuda de otros dos pasajeros consiguieron sujetar a Karović y llevarlo nuevamente al interior del avión. Según su testimonio, el hombre perdió el conocimiento en tres ocasiones durante la emergencia.



También recordó que otra pasajera contribuyó a mantenerlo sujeto."La chica que estaba sentada a su lado lo agarraba por la mano. Entre tres personas lo jalábamos de vuelta adentro. Las máscaras de oxígeno cayeron y se desató el caos". La mujer añadió que, en medio de la emergencia, alguien intentó colocar una maleta contra la abertura provocada por la rotura de la ventanilla, pero "salió succionada".



La esposa del afectado indicó que Ljubisa Karović, de 61 años, permanece hospitalizado tras el incidente. Según explicó, presenta lesiones en una de sus manos, quemaduras y continúa en estado de shock. "Para mí es importante que esté vivo... No puede comunicarse, no recuerda nada de lo sucedido".



También aseguró que las consecuencias psicológicas continúan siendo evidentes. "Cada vez que oye hablar de aviones empieza a temblar". La mujer afirmó que ella también continúa afectada por lo ocurrido. "Temí por nuestras vidas. Tenía miedo de que el avión se estrellara".

NEW: Ryanair passenger, 61, nearly sucked out of Greece–Germany flight after damaged engine debris shatters cabin window; suffers friction burns pic.twitter.com/L8cpxF1Ad9 — Rapid Report (@RapidReport2025) July 10, 2026

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La investigación continúa

Ryanair informó que el vuelo regresó a Tesalónica poco después del despegue debido a que "una ventanilla de pasajeros se desprendió en pleno vuelo". La aerolínea indicó que el avión aterrizó con normalidad, los pasajeros regresaron a la terminal y uno de ellos recibió asistencia médica en tierra antes de ser trasladado a un hospital.

De acuerdo con los datos de seguimiento del vuelo, la aeronave llevaba alrededor de diez minutos en el aire cuando descendió aproximadamente 9.000 pies (2.700 metros). El avión involucrado era un Boeing 737-800 operado por Malta Air, filial de Ryanair.

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Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer qué originó el incidente. Según medios locales, un asesor técnico designado por la familia considera que el hecho habría comenzado con una falla en el motor derecho que provocó el impacto de un objeto contra la ventanilla, aunque esa evaluación no ha sido confirmada por los investigadores.

En las pesquisas participan la Autoridad Helénica de Investigación de la Seguridad Aérea y Ferroviaria y, debido a las características del caso, también colaboran Boeing, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

¿Qué hacer durante una despresurización de un avión?

Aunque las despresurizaciones en vuelo son eventos poco frecuentes, especialistas en seguridad aérea y medicina aeroespacial coinciden en que actuar de forma inmediata puede reducir los riesgos.

Según explicó a CNN Graham Braithwaite, profesor de Seguridad Aérea e Investigación de Accidentes de la Universidad de Cranfield, en caso de una despresurización rápida las máscaras de oxígeno se despliegan automáticamente y deben colocarse de inmediato, ya que a mayor altitud el tiempo antes de que la falta de oxígeno afecte al organismo es menor.

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Otro aspecto señalado por los expertos es mantener el cinturón de seguridad abrochado durante el vuelo. Expertos indican que esta medida ayuda a evitar que los pasajeros sean lanzados o desplazados dentro de la cabina durante una despresurización o una turbulencia.

Además, cuando caiga la mascarilla de oxígeno, debe colocarse primero la propia y luego asistir a otras personas, ya que perder el conocimiento impediría prestar ayuda.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co