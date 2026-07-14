Isabella Ladera reveló que se tomará su placenta tras el nacimiento de su segundo hijo

El pasado 11 de julio la influencer y modelo venezolana Isabella Ladera anunció a sus millones de seguidores en redes sociales la llegada de Koa, su segundo hijo. Tras el nacimiento del niño, fruto de su relación con el deportista peruano Hugo García, la famosa sorprendió a los usuarios de las redes sociales reapareciendo en la plataforma y respondiendo preguntas sobre el parto y esta etapa de su vida.



Detalles sobre el parto de Isabella Ladera

Acostumbrada a compartir con su comunidad digital todos los detalles sobre lo que pasa en su día a día, Ladera no dudó al compartir el sábado en la tarde algunas imágenes que indicaban que ya se encontraba en su labor de parto, el cual se llevó a cabo en un entorno íntimo y en el agua. García se ve en las imágenes como su fiel acompañante en el proceso.

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Tanto en los perfiles de Ladera como en el de García quedaron registradas las instantáneas que ambos compartieron sobre la experiencia del parto en agua, el cual algunos expertos señalan que alivia el dolor y relaja el cuerpo de la mamá para el trabajo de parto. En sus perfiles ambos le dieron la bienvenida al pequeño Koa compartiendo las imágenes de cuando ya tenían al recién nacido en sus brazos.

"Parir me recordó que la vida siempre sabe el camino. Fue rendirme, sin darme por vencida hoy comprendí que el cuerpo no está hecho para resistir el dolor, sino para transformarlo en vida. Te amo Koa, gracias por elegirnos y quedarte", escribió la modelo venezolana en su respectiva publicación dando a conocer más detalles sobre lo que vivió en este segundo parto.



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Ladera también reveló que fueron alrededor de 26 horas de trabajo de parto, una lucha que la llevó a considerar "tirar la toalla", pero que terminó cerrando con broche de oro gracias al apoyo que recibió de sus seres queridos. "26 horas de parto. Contracciones demasiado transformadoras. Casi tiro la toalla, pero el amor que me rodea no me lo permitió. Tres pujos después, salió Koa“, detalló.



¿Qué hará Isabella Ladera con la placenta?

Tan solo 48 horas después del nacimiento de su segundo hijo, Ladera reapareció en redes sociales y abrió la cajita de preguntas en sus historias de Instagram para que sus seguidores indagaran todo detalles sobre la llegada de Koa al mundo. En una de esas, uno de los internautas cuestionó por la decisión de la influenciadora con su placenta, ya que hay algunas madres que también realizan partos fuera de centros médicos y, de la misma forma, eligen hacer algo diferente con su placenta.

"¿Qué hiciste con tu placenta?", le preguntó uno de sus seguidores y Ladera respondió con una foto en la que se le ve con el recién nacido en el pecho. En la historia la venezolana agregó en texto la respuesta, la cual causó sorpresa en la plataforma y fue difundida en diferentes cuentas de entretenimiento. "Me la voy a tomar en pastillas/batidos", reveló.

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Entre las preguntas, Isabella Ladera también reveló lo que vivió a lo largo de esas 26 horas de parto. "[Las contracciones] fueron duras, pero la mentalidad y respiración lo es todo! Yo agradecía a cada una porque una más en realidad era una menos y todas me acercaban a mi bebé. También me la pasaba con audífonos con audios de frecuencias e hice muchas afirmaciones. Oré cada segundo, cada hora".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co