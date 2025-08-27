Icetex lanzó becas del 100% para estudiar un pregrado en Colombia en 2025: vea los requisitos.

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) inició una convocatoria de becas en la Escuela Superior de Empresa, Ingeniería y Tecnología (ESEIT) para estudiantes que quieran estudiar un pregrado en esta institución de manera presencial o virtual. La convocatoria está dirigida a jóvenes bachilleres colombianos entre los 16 y 21 años y estará abierta hasta el próximo 5 de septiembre.

El inicio de clases para los programas de los beneficiarios está programado para el 29 de septiembre de 2025 y la duración de los estudios será la establecida por cada carrera en su respectivo plan académico. El título a obtener es oficial, reconocido en Colombia, y se entregará en 2026, cuando concluya la primera cohorte beneficiada por esta convocatoria. Según indicó la entidad, el proceso forma parte de la Comisión Nacional de Becas, cuya sesión extraordinaria de asignación está prevista para el 18 de septiembre de 2025.



Estas son las becas en pregrados del 100% que lanzó el Icetex

Las becas cubren exclusivamente la matrícula en tres programas de pregrado ofrecidos por ESEIT en modalidad presencial:



Ingeniería de petróleo y gas: 3 becas.

3 becas. Publicidad y mercadeo: 3 becas.

3 becas. Administración de empresas: 2 becas.

En total son ocho becas completas del 100% del valor de la matrícula. No se incluyen costos adicionales como inscripción, seguro médico, derechos de grado o materiales de estudio, pues estos deberán ser asumidos por los estudiantes seleccionados.



¿Quiénes pueden postularse a becas del Icetex?

Los requisitos principales que deben cumplir las personas aspirantes son los siguientes:



Tener entre 16 y 21 años al momento del cierre de la convocatoria.

Haber culminado el bachillerato en una institución educativa colombiana reconocida por el Ministerio de Educación Nacional y contar con el título correspondiente.

Presentar el resultado oficial de las pruebas Saber 11 con un puntaje global igual o superior a 280.

Contar con la carta de admisión definitiva expedida por la institución, en alguno de los tres programas habilitados. Sin este documento la postulación no será válida.

Quienes sean beneficiarios de créditos con Icetex o fondos administrados por la entidad no deben estar en mora en el pago de sus obligaciones.

En el caso de los aspirantes menores de edad, se exige además una autorización escrita de los padres de familia o tutor legal, acompañada de copia del documento de identidad del firmante.



Los papeles que necesita para aplicar a becas del 100% del Icetex

Las postulaciones se realizan de manera digital a través de la plataforma del Icetex. Cada persona interesada debe reunir y cargar en formato PDF los siguientes documentos:



Carta de admisión definitiva de ESEIT.

Título de bachiller.

Resultado de las pruebas Saber 11.

Documento de identidad vigente por ambas caras.

Autorización de los padres o tutor legal (en caso de ser menor de edad).

Certificado de condiciones socioeconómicas:

Captura de pantalla del SISBÉN IV actualizado en 2025, o

Copia reciente de factura de servicios públicos (energía, agua o gas) que muestre el estrato socioeconómico.

Los archivos ilegibles, protegidos con clave o con errores de visualización serán excluidos automáticamente del proceso.



Criterios de selección a becas del 100% del Icetex

La selección de los beneficiarios se hará con base en un sistema de puntajes que valora tres factores principales:



Pruebas Saber 11 (50%)

Más de 351 puntos: 50 puntos.

Entre 321 y 350: 45 puntos.

Entre 301 y 320: 40 puntos.

Entre 280 y 300: 35 puntos.

Condiciones socioeconómicas (30%)

Sisbén IV (A1 a B7): 30 puntos.

Sisbén IV (C1 a C18): 28 puntos.

Sisbén IV (D1 a D3): 26 puntos.

Sisbén IV (D4 a D21): 24 puntos.

Estratos 1 y 2: 22 puntos.

Estrato 3: 20 puntos.

Estrato 4: 18 puntos.

Estrato 5: 16 puntos.

Estrato 6: 1 punto.

Proveniencia regional (20%):

Municipios de categoría 5, 6 y 7: 20 puntos.

Municipios de categoría 3 y 4: 15 puntos.

Ciudades de categoría especial, 1 y 2: 10 puntos.

Puntaje adicional

Se pueden sumar hasta 10 puntos extra por alguna de estas condiciones:



Pertenencia a comunidades étnicas reconocidas por el Ministerio del Interior (pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras o pueblo Rrom).

Participación en organizaciones sociales formalmente constituidas, con certificado expedido en los últimos 30 días que confirme la pertenencia activa durante al menos 60 días.

En caso de desempate

Además, si dos o más aspirantes obtienen la misma puntuación final, se aplicarán en orden los siguientes criterios de desempate:



Mayor puntaje global en las pruebas Saber 11.

Prioridad para quienes pertenezcan a Sisbén A1-A5 y B1-B7 o residan en estratos 1, 2 y 3.

Selección preferente de mujeres, según el género indicado en el documento de identidad.

Según indicó el Icetex, las personas seleccionadas deberán comprometerse con ESEIT a mantener el promedio académico mínimo requerido para conservar la beca. Esta no puede aplazarse ni reservarse para otro periodo, salvo casos de fuerza mayor evaluados por el comité coordinador entre Icetex y la institución.

La Comisión Nacional de Becas informará los resultados directamente a las personas aspirantes por correo electrónico. Por ello, es requisito contar con una dirección activa y un número celular vigente para garantizar el contacto durante todo el proceso. Quienes tengan inquietudes podrán resolverlas antes del cierre de la convocatoria a través de los siguientes medios:



Ventana Digital del Icetex.

Línea en Bogotá: +57 333 6025656.

Línea gratuita nacional: 018000-916821.

Centros de experiencia presencial del Icetex en todo el territorio nacional.

