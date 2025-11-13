En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONDUCTOR LINCHADO
EE. UU.
TRAGEDIA DE ARMERO
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Icfes abrió inscripciones para las pruebas Saber 11 calendario B: fecha oficial del examen

Icfes abrió inscripciones para las pruebas Saber 11 calendario B: fecha oficial del examen

Pilas, hasta el 19 de diciembre podrán registrarse los aspirantes a los exámenes del Estado. Estas son las fechas de las pruebas Icfes que debe tener en cuenta.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de nov, 2025
Comparta en:
Icfes abrió registro para las pruebas Saber 11 calendario B
El proceso de inscripción para la aplicación de marzo de 2026 está dividido en dos etapas: una ordinaria y otra extraordinaria. -
Icfes

Publicidad

Publicidad

Publicidad