General (r) Jorge Eduardo Mora será el ministro de Defensa de Gobierno De la Espriella

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que el ministro de Defensa en su gobierno será el general retirado del Ejército Jorge Eduardo Mora López, “un hombre que ha dedicado su vida a servir a Colombia con honor, disciplina y lealtad”, aseguró.

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“Representa el reconocimiento de toda una Nación a nuestros soldados y policías, y el compromiso de recuperar la autoridad, fortalecer la moral de la Fuerza Pública y garantizar que el Estado vuelva a ejercer el control en cada rincón del país”, señaló el futuro mandatario en sus redes sociales. (Lea también: Estos son los ministros designados por Abelardo de la Espriella para su gobierno)



Trayectoria del nuevo ministro de Defensa

Hijo del general Jorge Enrique Mora Rangel, quien participó de los diálogos con las Farc en La Habana, tiene una experiencia de más de 35 años en las Fuerzas Militares.

Fundador y comandante de la fuerza de despliegue contra amenazas transnacionales entre 2017 y 2018, comandante de la Brigada Especial contra el narcotráfico -entre 2012 y 2015- y asesor de planificación de la estrategia de la Junta de Defensa en Washington en 2016. Tiene conocimiento en la lucha contra el narcotráfico, economías ilegales y grupos criminales. Fue comandante de la octava división del Ejército, una de las divisiones más complejas que tiene al mando un general de la República, ubicada en el oriente del país y que tiene como zonas de injerencia Arauca, Casanare eh y los Llanos Orientales.



También ejerció como jefe de operaciones de la División de Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia y conocedor de la situación de orden público en el país, puntualmente también sobre su región, Norte de Santander, en donde intentó ser gobernador.



Quienes conocen sobre el tema de seguridad, dicen que no había mejor persona para ser designada como ministro de Defensa.

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Entre sus reconocimientos se destaca la categoría bronce en la defensa, que le otorgó Francia; y un reconocimiento en la Junta Interamericana de la OEA.

Es el cuarto ministro que se ha confirmado desde el gobierno entrante de De la Espriella. Además del general (r) Mora, también se designó a: Rodrigo Lara, ministro del Interior; Miguel Gómez, ministro de Hacienda, y Fabio Arjona, ministro de Ambiente.

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A la hora de la publicación de este artículo no se había designado a ninguna mujer en el gabinete; sin embargo, se dice que Viviane Morales y Elsa Noguera harían parte de este.

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