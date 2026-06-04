Nuevo festivo en Colombia cambia el calendario oficial 2026: fecha exacta y qué se celebra

Colombianos tendrán un nuevo día festivo en el calendario oficial de 2026 que tendrá como motivo una celebración religiosa. El Gobierno Nacional sancionó una ley mediante la cual se declara como Fiesta Nacional el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, celebración religiosa que se conmemora cada año el 9 de julio. Con la entrada en vigencia de la norma, la fecha será reconocida oficialmente como día de descanso remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado en todo el país.

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"Declárase el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que se conmemora el 9 de julio de cada año, como día festivo de carácter nacional, de obligatorio cumplimiento en todo el territorio de la República de Colombia. Por consiguiente, todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, tienen derecho al descanso remunerado por la celebración de carácter religioso. Se aplicarán las disposiciones de la ley 51 de 1983 para efectos", se lee en la ley sancionada.

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Con la entrada en vigencia de la norma, la fecha será reconocida oficialmente como día de descanso remunerado para los trabajadores de los sectores público y privado en todo el país. La medida se aplicará bajo las disposiciones establecidas en la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que regula el traslado y disfrute de algunos festivos en Colombia.



Fecha exacta de nuevo día festivo que habrá en Colombia

La decisión, que quedó consignada dentro de una ley, busca exaltar la importancia histórica, cultural, religiosa y turística de Chiquinquirá, municipio ubicado en el departamento de Boyacá. Además, para este festivo aplica la Ley Emiliani que busca "trasladar el descanso remunerado de algunos días festivos" y así crear un puente festivo trasladando el descanso remunerado al lunes siguiente. En 2026, esta fecha cae el próximo lunes 13 de julio.



La Ley 51 de 1983, más conocida como la Ley Emiliani, establece que los días de descanso remunerado que caen en días de semana laboral deben trasladarse al lunes siguiente. La ley fue creada por Raimundo Emiliani Román,un político colombiano reconocido, que estableció esta norma por dos objetivos:



Productividad: Evitar que la semana laboral se viera fragmentada, permitiendo que las empresas mantuvieran un flujo continuo de lunes a viernes (o sábado).

Evitar que la semana laboral se viera fragmentada, permitiendo que las empresas mantuvieran un flujo continuo de lunes a viernes (o sábado). Turismo: Crear fines de semana largos (de tres días) para incentivar a los ciudadanos a viajar, lo que dinamizaría la economía de las regiones, hoteles y restaurantes.

La ley también rinde homenaje a Chiquinquirá

El articulado reconoce varias fechas consideradas representativas para la historia del municipio. Entre ellas se destacan los 440 años del denominado milagro de la renovación de la imagen de la Virgen de Chiquinquirá, ocurrido el 26 de diciembre de 1586, así como los 216 años de la declaración de Chiquinquirá como Villa Republicana, acontecimiento registrado el 1 de septiembre de 1810.

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De igual manera, la ley recuerda los 40 años de la visita realizada por el papa Juan Pablo II a la ciudad boyacense el 3 de julio de 1986, un hecho que marcó la historia religiosa del municipio y fortaleció su papel como uno de los principales destinos de peregrinación católica en Colombia. Como parte de este reconocimiento, el Gobierno Nacional y el Congreso de la República quedaron autorizados para realizar una ceremonia conmemorativa en Chiquinquirá el próximo 1 de septiembre de 2026.

Además, la norma abre la posibilidad para que el Gobierno Nacional incluya recursos destinados a diferentes obras en el municipio, siempre que exista disponibilidad presupuestal y se ajusten a los lineamientos fiscales vigentes. Entre las iniciativas contempladas se encuentran proyectos relacionados con el fortalecimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado, así como programas dirigidos a la preservación de monumentos y bienes de interés cultural e histórico.

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"En honor al cumplimiento de las fechas históricas del municipio de Chiquinquirá, autoricese al Gobierno nacional para que incorpore dentro del Presupuesto General de la Nación, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto del Mediano Plazo, las siguientes obras con el objetivo de aportar al desarrollo económico, turístico y religioso del municipio: plan maestro de acueducto y alcantarillado del área urbana del mejoramiento y preservación de los monumentos y bienes de interés cultural e histórico del municipio de Chiquinquirá en aras de conservar y mantener la cultura chiquinquireña, así como fomentar el turismo en el municipio".

Otro de los puntos incluidos en la nueva legislación está relacionado con la divulgación de la historia y relevancia de la ciudad boyacense. Para ello, el Gobierno autoriza los "recursos necesarios para desarrollar por parte del Sistema de Medios Públicos un proyecto audiovisual con el ánimo de difundir la historia e importancia del municipio de Chiquinquirá en donde se incluyan las acciones tomadas con ocasión de la presente ley, el cual será difundido por la televisión pública nacional".



¿Qué significa el nuevo festivo para los trabajadores?

La norma establece que el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá tendrá carácter nacional y será de obligatorio cumplimiento en todo el territorio colombiano. Esto significa que los trabajadores tendrán derecho al descanso remunerado correspondiente, tal como ocurre con los demás festivos reconocidos por la legislación nacional. En el caso de 2026, la ley traslada esta fecha al lunes 13 de julio. Así las cosas, estos son los festivos que quedan oficialmente en el calendario de julio 2026.



13 de julio (lunes): Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá

Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá 20 de julio (lunes): Día de la Independencia

Festivos que quedan en Colombia en 2026

8 de junio (lunes): Corpus Christi

Corpus Christi 15 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo

San Pedro y San Pablo 20 de julio (lunes): Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de agosto (viernes) : Batalla de Boyacá

: Batalla de Boyacá 17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen

Asunción de la Virgen 12 de octubre (lunes): Día de la Diversidad Étnica y Cultural

Día de la Diversidad Étnica y Cultural 2 de noviembre (lunes) : Todos los Santos

: Todos los Santos 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena

Independencia de Cartagena 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (viernes): Navidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co