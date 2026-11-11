Icetex lanzó cursos gratuitos para aprender sobre IA, emprendimiento e idiomas: ¿cómo aplicar?

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) abrió, junto a diferentes aliados, una oferta de cursos gratuitos dirigida a sus beneficiarios. Entre las opciones se encuentras formaciones relacionadas con inteligencia artificial, tecnología, emprendimiento, sostenibilidad, inteligencia emocional, formulación de proyectos e idiomas, que podrán ser cursados durante el mes de noviembre de manera virtual.

La oferta hace parte de Comunidad ICETEX, estrategia mediante la cual la entidad busca poner a disposición de sus beneficiarios "cursos gratuitos para fortalecer sus habilidades digitales, emprendedoras y profesionales, gracias a alianzas con Junior Achievement, el Sena y DVV International".

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¿Qué cursos gratuitos ofrece el Icetex para sus beneficiarios?

Una de las opciones está relacionada con inteligencia artificial y nuevas tecnologías. A través de la alianza con Junior Achievement Colombia se encuentran disponibles ocho cursos enfocados en temas que van desde el uso de herramientas digitales hasta el emprendimiento y la sostenibilidad. Entre las temáticas que pueden encontrar los participantes están:



Inteligencia artificial.

Tecnología y transformación digital.

Sostenibilidad.

Mentalidad digital.

Emprendimiento.

Presentación de ideas mediante elevator pitch.

Aplicaciones de la tecnología en diferentes sectores.

Inteligencia artificial aplicada al fútbol.

Los contenidos también abordan situaciones en las que la tecnología está modificando actividades y experiencias. Por ejemplo, algunas de las formaciones exploran la relación entre inteligencia artificial y deporte, mientras que otras analizan el papel de las herramientas tecnológicas en eventos como los conciertos. Los beneficiarios que quieran acceder a esta oferta pueden escoger hasta dos cursos de los disponibles en la convocatoria de Junior Achievement. La fecha de cierre para registrarse en los cursos de Junior Achievement Colombia es el 25 de noviembre de 2026.



Cursos del Sena: inglés, inteligencia emocional y formulación de proyectos

Otra de las alternativas disponibles para los beneficiarios del Icetex corresponde a la oferta de formación del Sena. En este caso, las opciones están orientadas a fortalecer habilidades que pueden ser útiles tanto para la vida laboral como para el desarrollo de proyectos personales y profesionales. Entre los cursos señalados por el Icetex se encuentran:



Desarrollo de la inteligencia emocional en lo personal y laboral.

Inglés.

Formulación de proyectos en mi profesión.

Estas formaciones permiten abordar desde el manejo de habilidades personales hasta herramientas relacionadas con la elaboración y estructuración de proyectos. El plazo de inscripción para estos cursos está establecido hasta el 11 de noviembre de 2026, por lo que quienes estén interesados deben revisar la disponibilidad y realizar el proceso dentro de la fecha indicada, a través de la plataforma Betowa del Sena.



También hay una opción para aprender alemán gratis

La oferta no se limita a cursos relacionados con tecnología o habilidades laborales. El Icetex también informó sobre una alternativa para quienes quieran comenzar o continuar el aprendizaje del idioma alemán. La posibilidad se habilitó mediante la articulación con DVV International, organización vinculada a la educación de adultos, y permite acceder al vhs-Lernportal, una plataforma de formación en línea.



Esta alternativa puede resultar de interés para quienes buscan incorporar un segundo idioma a su perfil académico o laboral, especialmente si tienen entre sus planes estudiar, trabajar o continuar su formación en contextos donde se utiliza el alemán. "Queremos que nuestros beneficiarios aprovechen las oportunidades que hoy ofrecen la tecnología, los idiomas y las nuevas formas de aprendizaje. Desde el Icetex estamos fortaleciendo alianzas para que puedan acceder gratuitamente a conocimientos que les permitan prepararse mejor, desarrollar sus capacidades y ampliar sus posibilidades en el mundo laboral", indicó el presidente del Icetex, Richard Caicedo.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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