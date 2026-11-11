Canciller Omar Bula se disculpa con Partido Demócrata de EE. UU. por antiguas publicaciones en redes

El canciller colombiano, Omar Bula, ofreció excusas a los dirigentes del Partido Demócrata de los Estados Unidos por antiguas publicaciones en redes sociales sobre líderes de esa colectividad. (Lea también: Demócratas progresistas impulsan a Alexandria Ocasio-Cortez para la presidencia en 2028)



En la misiva de dos páginas, fechada el 10 de noviembre, el alto funcionario colombiano expresó: “Quiero ofrecer mis sinceras disculpas por los comentarios que hice en publicaciones anteriores en redes sociales sobre los líderes del Partido Demócrata. El lenguaje que usé fue inapropiado e irrespetuoso, y lamento tanto esas palabras como la ofensa que causaron”.

“Esas publicaciones fueron escritas mucho antes de que me convirtiera en Ministro de Asuntos Exteriores, en el contexto de unas elecciones presidenciales particulares. Aunque ese contexto ayuda a explicar las circunstancias en las que se hicieron, no disminuye mi responsabilidad por lo que escribí. Mi perspectiva ha evolucionado desde entonces, y esos mensajes no reflejan las opiniones que tengo hoy. Tampoco representan, de ninguna manera, la posición del Gobierno de Colombia bajo el presidente Abelardo De La Espriella”, agregó.

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Según Omar Bula, “desde que asumí el cargo, he pedido públicamente y acogido un enfoque bipartidista respecto a la relación de Colombia con Estados Unidos. Las publicaciones en redes sociales que acompañan esta carta proporcionan un registro público de ese compromiso. Reflejan mis opiniones actuales y la determinación de nuestro gobierno de mantener un compromiso constructivo con ambas partes”. Asimismo, dijo que “como Ministro de Relaciones Exteriores, tengo la responsabilidad de representar a Colombia con respeto, apertura y un compromiso con el diálogo constructivo. Esa responsabilidad incluye escuchar atentamente a nuestros interlocutores, comprometerme seriamente con las perspectivas divergentes y promover los intereses que comparten nuestros países. Tengo la intención de que ese compromiso sea evidente tanto en mis palabras como en mis acciones”.



Abogó por cuidar las relaciones de Colombia y EE. UU.

En la carta, el canciller aseguró que “Colombia considera que una relación fuerte y constructiva con los partidos Demócrata y Republicano es esencial para su asociación con Estados Unidos. La cooperación a través de las líneas partidarias ha sido una base de esa relación, y nuestro gobierno está firmemente comprometido a preservar y fortalecer esa tradición. Valoro las contribuciones que los líderes demócratas han hecho a la amistad entre nuestros países y acojo la oportunidad de seguir construyendo sobre ese trabajo juntos”.



Recalcó que “la relación entre Colombia y Estados Unidos merece continuidad y cuidado, y debe basarse en el respeto mutuo y el bipartidismo. Debemos esforzarnos por mantenerla, independientemente de las diferencias políticas y los ciclos electorales. Ofrezco esta disculpa en ese espíritu y espero fortalecer nuestro diálogo y cooperación”.



Noticias Caracol supo que la embajadora de Colombia en EE. UU., María Consuelo Araújo, fue quien entregó la carta en el Capitolio a varios congresistas. Uno de ellos fue el representante Gregory Meeks, quien incluso había llamado al presidente De La Espriella para manifestarle sus reparos frente a los antiguos comentarios del canciller.

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El congresista fue muy amable con la diplomática y hablaron de comercio e intereses comunes. Ella lo invitó a la ‘Milagro Week’ (Semana Milagro), que se llevará a cabo en Nueva York del 16 al 18 de noviembre. Meeks le agradeció y expresó que están dispuestos a trabajar con el gobierno del presidente De La Espriella.

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