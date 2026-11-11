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Noticias Caracol  / MUNDO  / Emergencia por colapso de edificio en Nueva York: buscan a personas atrapadas entre escombros

Emergencia por colapso de edificio en Nueva York: buscan a personas atrapadas entre escombros

Imágenes registradas en el sitio muestran a personal de emergencia desplegado en el área donde ocurrió el derrumbe, mientras avanzan las labores de búsqueda. Reportan al menos una víctima rescatada y un fallecido.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 11 de nov, 2026
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Emergencia por colapso de edificio en Nueva York
Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York

Un edificio ubicado en Flatbush, al sur de Brooklyn, Nueva York, sufrió un derrumbe parcial durante la tarde de este miércoles 11 de noviembre. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que varias personas podrían haber quedado atrapadas entre los escombros, por lo que equipos de emergencia trabajan en la zona para localizarlas. El colapso ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde en una zona residencial de Flatbush, en el sur de Brooklyn. Tras recibir el reporte de la emergencia, organismos de rescate se desplazaron hasta el lugar para adelantar las labores de búsqueda.

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¿Qué se sabe del colapso en Brooklyn?

De acuerdo con la información entregada por el FDNY, los equipos de emergencia trabajan entre los restos de la estructura ante los reportes sobre personas que podrían encontrarse atrapadas, de las cuales hasta el momento ha sido rescatada una víctima y otra fue encontrada sin vida. Imágenes registradas en el sitio muestran a personal de emergencia desplegado en el área donde ocurrió el derrumbe, mientras avanzan las labores de búsqueda. Por ahora, autoridades no han entregado un balance oficial.

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El alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdan, aseguró que equipos de emergencia ya se encuentran en la zona del derrumbe, donde "trabajan con rapidez para asegurarla zona y ayudar a los neoyorquinos", e indicó que el colapso ocurrió en Flatbush Avenue, una zona residencial ubicada en el sur de Brooklyn, la cual permanece hasta este momento cerrada "desde Clarendon Road hasta Bedford Avenue". El mandatario agregó en su mensaje la recomendación de que los ciudadanos "eviten la zona para que los equipos de rescate puedan trabajar".

"Compartiremos la información tan pronto como la confirmemos. Mientras continúan las operaciones de emergencia, les pido que se unan a mí para tener presentes en nuestros pensamientos a nuestros vecinos y a los miembros de esta comunidad".

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