Las plataformas para reportar y localizar desaparecidos en Venezuela tras los terremotos

Los devastadores terremotos en Venezuela de 7.2 y 7.5, ocurridos en la tarde de este 24 de junio, dejaron un panorama devastador en las distintas regiones del país. Después de casi 24 horas, hay muchas personas que siguen desaparecidas y familiares que viven en otros países y que no tienen información de sus seres queridos. Redes sociales, páginas web y líneas telefónicas están dispuestas para colaborar con esta búsqueda. Aquí le contamos cuáles son estos canales.

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Al momento de publicación de este artículo, el más reciente balance da cuenta de 188 muertos y 1.520 heridos tras los movimientos telúricos. Por otra parte, las páginas que se mencionan a continuación tienen, en promedio, un reporte de entre 40.000 hasta 50.000 personas desaparecidas. Cerca de 4.000 han sido localizadas.

Enlaces de páginas web para reportar y localizar desaparecidos en Venezuela

La emergencia impulsó la creación de herramientas digitales para buscar a las personas que siguen desaparecidas como:



Las distintas páginas han sido actualizadas en tiempo real para que usted suministre los datos de su familiar, para saber si ya fue reportada como persona encontrada (sobre todo en el caso de las dos primeras) y también saber los puntos de emergencia en tiempo real, en el caso de SOS Venezuela, que ofrece una interfaz para saber el estado actual de distintas edificaciones, ya sea si están colapsadas o registran daños en la infraestructura. En esta plataforma también hay un canal comunitario para comunicarse en tiempo real.



Noticias Caracol activa su línea de WhatsApp para reportes

El sistema informativo de Noticias Caracol pone a disposición sus plataformas y pantallas para que los venezolanos residentes en Colombia puedan conocer los detalles de lo que sucede en su país de origen, pero también que puedan realizar reportes de sus familiares y seres queridos desaparecidos. En ese sentido, si usted lo requiere, puede comunicarse al número de WhatsApp +57 315 366 0201 para pedir colaboración en la difusión de los reportes.

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Por otra parte, la Cruz Roja Colombiana abre sus canales de atención para tomar solicitudes y ayudar a reconectar a personas que hayan perdido contacto con su familia en Venezuela. Estos son:

Correo electrónico: rcf@cruzrojacolombiana.org

WhatsApp: +57 312 213 9525

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María Paula Rodríguez Rozo

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