Ya puedes reservar GTA VI en Colombia: estos son sus precios y lo que cuesta en cada plataforma

Han pasado años de rumores, filtraciones y una espera que parecía interminable. Desde que Rockstar Games confirmó oficialmente la existencia de Grand Theft Auto VI, cada nuevo detalle se ha convertido en tema de conversación entre millones de jugadores alrededor del mundo.

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Y es que no se trata de cualquier lanzamiento. La nueva entrega de la franquicia promete ser la evolución más ambiciosa de la saga, llevando a los jugadores de regreso a Vice City en una historia protagonizada por Jason y Lucía, dos personajes que ya se perfilan como una de las duplas más importantes en la historia de la serie.

Durante los últimos meses, la comunidad se ha preguntado cuándo comenzarían las reservas, cuánto costaría el juego y qué contenido adicional estaría disponible para quienes decidan comprarlo desde el primer día. Finalmente, esas respuestas ya están sobre la mesa.



Rockstar Games confirmó que las reservas de Grand Theft Auto VI y Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition estarán disponibles desde el 25 de junio a la medianoche, siguiendo el horario de cada región.



El juego se lanzará oficialmente el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y los jugadores que reserven una versión digital podrán realizar la descarga anticipada desde el 12 de noviembre, para comenzar a jugar apenas se habiliten los servidores.

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¿Cuánto cuesta GTA VI en Colombia?

En Xbox, los precios oficiales ya aparecen en la tienda colombiana:

Grand Theft Auto VI – Edición Estándar: $339.900 pesos colombianos.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition: $424.900 pesos colombianos.

Por el lado de PlayStation, la situación es diferente, ya que los precios se manejan en dólares y se debe sumar el impuesto de 19 dólares aplicado en la tienda digital.

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Tomando como referencia la tasa de cambio actual de $3.447,10 pesos colombianos por dólar, los valores aproximados quedan así:

Grand Theft Auto VI – Edición Estándar: USD $98,99 en total (79,99 dólares más impuestos), equivalente a aproximadamente $341.228 pesos colombianos.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition: USD $118,99 en total (99,99 dólares más impuestos), equivalente a aproximadamente $410.169 pesos colombianos.

Eso sí, estas cifras pueden variar de aquí al lanzamiento debido a las fluctuaciones del dólar en Colombia.

¿Qué incluye cada edición?

La Edición Estándar incluye:

Grand Theft Auto VI.

Pack Vintage Vice City.

Un mes de GTA+.

Por su parte, la Ultimate Edition agrega contenido adicional enfocado en la experiencia individual, incluyendo una colección exclusiva de vehículos premium, armas, equipo y otros elementos que se irán integrando a la aventura de Jason y Lucía.

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Además, quienes reserven o compren el juego antes del 20 de noviembre recibirán el Pack Vintage Vice City, un conjunto de artículos inspirados en la época más icónica de la ciudad de los neones.

Con las reservas finalmente abiertas y los precios confirmados para Colombia, el lanzamiento de GTA VI ya dejó de sentirse como un evento lejano. Ahora la gran pregunta es otra: ¿será capaz de cumplir con las enormes expectativas que ha generado durante más de una década de espera?

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