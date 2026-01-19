Las becas del más de 50% que lanzó reconocida universidad para estudiar en 2026: requisitos

La Universidad Manuela Beltrán anunció por medio de un comunicado una nueva convocatoria de becas dirigida a quienes buscan iniciar un programa de pregrado presencial durante el año lectivo de 2026. El programa de becas incluye descuentos en el valor de la matrícula entre el 9% y el 55%, de acuerdo con la carrera elegida, y contempla la exoneración total del pago por inscribirse, como parte de sus beneficios.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, la iniciativa está orientada a facilitar el acceso a la educación superior, especialmente para aspirantes pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. No obstante, la universidad aclaró que no se estableció un límite de edad para participar, por lo que el proceso está abierto tanto a jóvenes que acaban de finalizar su educación media como a personas interesadas en retomar o iniciar su formación profesional.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a programas presenciales y se encuentra habilitada para las sedes de Bogotá y Bucaramanga. La universidad también indicó que, para quienes accedan a estos beneficios, se conservarán las tarifas correspondientes al año 2025.



Beneficios de reconocida universidad por aplicar a becas de apoyo

Además del porcentaje de descuento aplicado a la matrícula, el programa contempla otros mecanismos de apoyo. Entre ellos se encuentran:



Estudiantes tienen la posibilidad de diferir el pago del valor restante hasta en cuatro cuotas, sin cobro de intereses y sin la exigencia de un codeudor.

sin cobro de intereses y sin la exigencia de un codeudor. La convocatoria también incluye el acceso a un diplomado virtual sin costo adicional, el cual estará relacionado con el área del programa académico escogido.

el cual estará relacionado con el área del programa académico escogido. Otro beneficio contempla becas completas para estudiar inglés, desarrolladas en alianza con la institución Berlitz. Estas becas cubren el 100 % del costo del programa y se ofrecen como complemento a la formación universitaria.

La convocatoria busca fortalecer el acceso a la educación superior, especialmente para estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, y aplica para las sedes de Bogotá y Bucaramanga. No existe límite de edad para postularse, lo que amplía las oportunidades para personas que desean iniciar o retomar su formación profesional", se lee en el comunicado.



Oferta académica de la UMB por sedes

Sede Bogotá

Derecho

Dirección de Cine y Televisión

Enfermería

Fisioterapia

Fonoaudiología

Ingeniería Biomédica

Ingeniería de Software

Ingeniería Mecatrónica

Psicología

Profesional en Ciencias del Deporte

Tecnología en Investigación Criminal

Terapia Respiratoria

Terapia Ocupacional

Sede Bucaramanga

Fonoaudiología

Fisioterapia

Ingeniería Biomédica

Psicología

Diseño de Modas

Enfermería

La universidad precisó que los descuentos no son uniformes y varían según la carrera seleccionada. Asimismo, reiteró que la convocatoria se limita a programas presenciales y no aplica para modalidades virtuales o a distancia.



Fechas y proceso de inscripción a becas de la UMB

El periodo de inscripciones estará habilitado hasta el 28 de enero de 2026, fecha en la que también está previsto el inicio de clases. El proceso se realiza de manera virtual a través del sitio web oficial de la Universidad Manuela Beltrán, en el enlace destinado a inscripción de aspirantes.



Una vez completado el formulario, personal de la institución se pondrá en contacto con cada aspirante para brindar información adicional, resolver inquietudes y orientar los pasos necesarios para formalizar el proceso de matrícula. La universidad señaló que este acompañamiento busca facilitar la comprensión de los requisitos, los alcances de la beca y los tiempos establecidos dentro del calendario académico.



En el mismo anuncio, la Universidad Manuela Beltrán recordó que ha sido incluida por tercer año consecutivo en el ranking Times Higher Education 2026, y que recientemente ingresó al QS World University Rankings 2026. Estos listados internacionales evalúan distintos indicadores relacionados con educación superior, como docencia, investigación y proyección institucional.

