Cabezote sección ESTILO DE VIDA Noticias Caracol 2025 DK
Luna de maíz coincidirá con eclipse lunar total: fecha y hora exacta para ver el evento en Colombia

Luna de maíz coincidirá con eclipse lunar total: fecha y hora exacta para ver el evento en Colombia

La tradicional Luna de maíz, asociada con el calendario agrícola, coincidirá con un eclipse lunar total que transformará el satélite en una "luna roja". Estas son las recomendaciones para ver el evento.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 04, 2025 09:21 p. m.
La Luna de maíz y el eclipse total teñirán el cielo de rojo este 7 de septiembre de 2025
La Luna de maíz y el eclipse total teñirán el cielo de rojo este 7 de septiembre de 2025. -
Getty Images