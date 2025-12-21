Murió James Ransone, actor de 'It: Capítulo 2' y 'The Wire', a los 46 años

El actor estadounidense James Ransone, conocido por interpretar a Eddie Kaspbrak en 'It: Capítulo 2' y a Ziggy Sobotka en la segunda temporada de la serie de HBO 'The Wire', falleció a los 46 años tras un aparente suicidio, según confirmó TMZ citando al forense del condado de Los Ángeles. De acuerdo con la información de TMZ, Ransone murió el pasado viernes, 19 de diciembre de 2025, y el informe oficial del médico forense indica que el deceso se produjo por ahorcamiento, descartándose cualquier circunstancia sospechosa.

¿Quién era James Ransone?

Ransone no solo se destacó por su papel en 'The Wire', donde interpretó al conflictivo hijo del gremialista portuario, sino que también acumuló una trayectoria diversa en televisión y cine. Inició su carrera a comienzos de los 2000 con pequeños papeles en series como 'Ed' y 'Third Watch', antes de consagrarse con su emblemática interpretación en la serie de HBO.

Entre sus trabajos más recordados figuran participaciones en 'CSI: Crime Scene Investigation', 'Hawaii Five-0', 'Burn Notice' y en la película independiente 'Tangerine'. Además, ganó reconocimiento por su papel en la adaptación cinematográfica de la obra de Stephen King 'It: Capítulo 2'.



El papel de James Ransone en 'It: Capítulo 2'

En It: Capítulo 2 (2019), James Ransone interpretó a Eddie Kaspbrak en su versión adulta, uno de los miembros del “Club de los Perdedores”. Su actuación fue clave para dar continuidad al personaje que en la primera entrega había mostrado una personalidad marcada por la ansiedad y la dependencia emocional. Ransone aportó un tono cómico y vulnerable que equilibró la tensión del relato, convirtiendo a Eddie en uno de los favoritos del público. Su química con Bill Hader (Richie) fue especialmente destacada, generando momentos memorables que mezclaron humor y drama en medio del terror, consolidando su papel como pieza esencial en la adaptación cinematográfica.



En los últimos años, también formó parte del reparto de las películas de terror 'The Black Phone' y su secuela 'The Black Phone 2', estrenada a principios de este año, donde continuó mostrando su versatilidad interpretativa.



Además de su actuación, fue honesto con su vida personal: en mayo de 2021 reveló que sufrió abuso sexual en la infancia, exactamente en 1992, por parte de su profesor de matemáticas, y también habló sobre sus luchas con la adicción, de la que inició recuperación en su juventud.

